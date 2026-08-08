Angola: La Centrale thermique de Cabinda renforcée de 30 mégawatts

Cabinda — La centrale thermique de Malembo, dans la province de Cabinda, bénéficiera prochainement d'un renforcement de sa capacité de 30 mégawatts, suite à la remise en état de l'une de ses turbines, immobilisée depuis plus d'un an pour des raisons techniques.

Cette garantie a été donnée jeudi par le président du conseil d'administration de la Société publique de production d'électricité (PRODEL-EP), Pedro Afonso, après une rencontre avec la gouverneure de la province de Cabinda, Suzana de Abreu.

Il a souligné qu'avec la remise en service d'une turbine supplémentaire, la centrale, principale source de production d'électricité de Cabinda, d'une capacité installée de 145 mégawatts, produira 115 MW, contre 85 MW actuellement.

Le responsable a également ajouté que le programme de réhabilitation de deux turbines supplémentaires a été approuvé, ce qui pourrait renforcer la capacité de production d'électricité de la province de Cabinda.

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« Nous mettons en place les conditions nécessaires au lancement des procédures de marchés publics dans les prochains jours », a-t-il précisé.

Concernant les travaux de construction de la future centrale photovoltaïque de 90 mégawatts à Ngoio, Pedro Afonso a assuré que le projet progressait bien.

Il a expliqué que la construction des fondations et la préparation des conditions nécessaires au démarrage officiel des travaux techniques étaient en cours.

Il a indiqué qu'il s'agissait d'un projet structurant qui renforcerait l'approvisionnement en énergie renouvelable, contribuant ainsi à améliorer la stabilité du réseau électrique régional.

La centrale thermique de Malembo, d'une puissance installée de 145 MW, est la principale source de production d'électricité de la région. Elle fonctionne grâce à quatre turbines diesel et une turbine à gaz, d'une puissance respective de 22 et 35 MW.

Outre la centrale thermique de Malembo, Cabinda est également alimentée en électricité par la centrale de Santa Catarina, qui dispose de six groupes électrogènes (cinq opérationnels et un hors service) pour une puissance installée de 10,2 MW.