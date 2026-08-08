Angola: Baisse des cas de tuberculose au premier semestre dans la province de Cunene

Ondjiva — Cinq cent soixante-deux cas de tuberculose ont été recensés au premier semestre de cette année dans la province de Cunene, soit 302 de moins qu'à la même période en 2025.

C'est ce qu'a informé ce vendredi, à l'ANGOP ce vendredi, le superviseur du Programme de lutte contre la tuberculose à Cunene, Santuário Chiambo, soulignant que cinq de ces cas sont décédés, contre 34 au cours de la période précédente.

Il a expliqué cette baisse par l'amélioration de l'accès aux soins primaires et au diagnostic au sein des communautés, ainsi que par la distribution gratuite et régulière de médicaments aux centres de santé.

« Le bureau dispose d'agents de santé communautaires dûment formés qui distribuent les médicaments aux patients inscrits vivant dans des zones éloignées des centres de santé », a-t-il insisté.

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Il a également indiqué que le secteur avait enregistré 111 guérisons, ainsi que 119 abandons de traitement dus à la négligence (longue durée du traitement, consommation excessive d'alcool et mauvaises habitudes alimentaires).

Santuário Chiambo a mis en garde contre les dangers de l'abandon du traitement, facteur clé de la tuberculose chronique et d'autres complications telles que des lésions rénales et pulmonaires.

Il a assuré que les campagnes de sensibilisation communautaires seraient renforcées afin de mieux informer la population sur les dangers de la tuberculose et l'importance du respect du traitement.

Par ailleurs, il a précisé que le programme avait enregistré sept nouveaux cas de lèpre au cours du semestre, soit un de plus qu'à la même période l'année précédente, dans les municipalités de Cuanhama, Humbe et Namacunde.

La tuberculose est une maladie infectieuse causée par Mycobacterium tuberculosis, ou bacille de Koch, ainsi nommée en l'honneur de son découvreur, le bactériologiste allemand Robert Koch, en 1882.

La lèpre, quant à elle, est une infection chronique causée par la bactérie Mycobacterium leprae ou Mycobacterium lepromatosis.

Elle entraîne des lésions principalement des nerfs périphériques (nerfs situés en dehors du cerveau et de la moelle épinière), de la peau, des testicules, des yeux et des muqueuses du nez et de la gorge.

La province de Cunene compte 162 unités de santé, dont 46 sont dédiées au diagnostic et au traitement de la tuberculose, et deux léproseries, l'une à Oifidi et l'autre à Chiulo.