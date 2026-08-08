Angola: Petro qualifié pour les demi-finales du championnat national féminin

Luanda — Le Petro de Luanda s'est qualifié ce vendredi pour les demi-finales du championnat national de football féminin en écrasant l'Academia do Moxico (5-0) lors de la cinquième et dernière journée de la phase de groupes, au stade Catetão, dans la capitale.

Les buts ont été inscrits par Jocelina Kituto (39e minute), Rufina Pedro (41e), Teresa Evaristo (49e), Luana Menezes (72e) et Domingas Luís (77e), au cours d'un match totalement dominé par les dames de Petro.

L'équipe de Moxico a adopté une attitude défensive, sans toutefois parvenir à éviter la défaite.

Les « Pétrolières », tenantes du titre, ont terminé invaincues dans le groupe A avec 10 points (trois victoires et un match nul en quatre rencontres). Elles attendent désormais de connaître l'équipe classée deuxième du groupe B, qui sera déterminée le samedi lors du duel entre le 4 de Junho de Huambo et le Wiliete de Benguela, tous deux comptant neuf points.

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Toujours ce vendredi, dans le cadre du groupe A, le Malanje Sport Clube a largement battu l'Escolinha Sely (7-0) sur ce même terrain.

La dernière journée (la 5e) du groupe B est programmée pour samedi, avec les rencontres : 4 de Junho - Galácticas de Benguela, Williete - Sagrada Esperança et Primeiro de Agosto - Gloriosos FC da Huíla.

L'équipe de Primeiro de Agosto, leader avec 12 points, a déjà assuré sa place en demi-finales, où elle affrontera le Malanje Sport Clube, deuxième du groupe A avec neuf points.

Le championnat national féminin réunit 11 équipes réparties en deux groupes (A et B), dont l'un compte six formations, et qualifie les deux premières équipes de chaque poule pour les demi-finales.

Les autres équipes disputent les matchs de classement pour les places allant de la 5e à la 11e position. IN/VC/LUZ