Angola: Des élèves angolais remportent plus de 50 médailles aux Olympiades de mathématiques en Angleterre

7 Août 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — Des élèves issus de plusieurs établissements scolaires de Luanda ont remporté, mercredi à Oxford, en Angleterre, plus de 50 médailles lors de la finale des Olympiades de mathématiques.

Selon un communiqué de l'ambassade d'Angola au Royaume-Uni transmis à l'ANGOP, les élèves des établissements Elizângela Filomena, CEPI, Windows, Real et Século ont décroché des médailles d'or, d'argent et de bronze.

Le communiqué souligne que plus de 80 élèves angolais du secondaire ont participé à ce concours international dans le cadre d'un séjour d'échange qui se déroule du 2 au 9 août.

Lors de la cérémonie de remise des prix, les élèves étaient accompagnés par trois diplomates de l'ambassade d'Angola au Royaume-Uni.

L'événement a rassemblé des centaines de participants venus du monde entier.

Lire l'article original sur ANGOP.

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