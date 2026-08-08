Angola: Le pays a achevé 89 % du déminage des 911 zones minées

Huambo — Le directeur général de l'Agence nationale d'action contre les mines (ANAM), Leonardo Sapalo, a déclaré ce vendredi dans la province de Huambo que l'Angola avait achevé 89 % des travaux de déminage sur un total de 911 zones minées.

Le responsable s'exprimait à l'issue d'une formation de 15 jours sur le Système de gestion de l'information sur les mines et la navigation GPS, organisée à Huambo avec la participation de 71 spécialistes venus des provinces de Bengo, Benguela, Bié, Cuando-Cubango, Huambo, Luanda, Lunda-Nord, Lunda-Sud et Uíge.

Leonardo Sapalo a désigné les provinces de Bié, Cuando-Cubango, Cuanza-Sud et Moxico comme étant celles qui suscitent le plus d'inquiétude concernant les zones minées, alors que la situation est maîtrisée dans d'autres régions.

Il a indiqué que l'Exécutif angolais investissait pour permettre aux différentes équipes d'être opérationnelles durant les travaux en cours et pour faciliter la construction d'infrastructures dans tout le pays.

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Concernant la province de Huambo, il a précisé que 11 zones suspectées de contenir des mines avaient été découvertes dans les municipalités de Bailundo et Mungo, où l'équipe du Centre national de déminage (CND) travaille actuellement à éliminer ces mines.

Leonardo Sapalo a souligné que cette formation visait à harmoniser les méthodes de travail des techniciens en déminage, afin de garantir une collecte d'échantillons et des analyses fiables sur le terrain, permettant ainsi de prendre les décisions techniques et opérationnelles adéquates.

Il a ajouté que la formation à l'utilisation du GPS (Système de positionnement global) avait pour objectif de permettre aux techniciens de bien délimiter les zones minées et, par conséquent, d'établir des croquis précis des zones d'intervention, sans aucune marge d'erreur.

De son côté, le directeur du Bureau provincial des services techniques et des infrastructures de Huambo, José Adolfo Morguier, a souligné que cette formation profite tout particulièrement à cette région du pays ; en effet, une fois la zone déclarée exempte de mines, davantage de routes pourront être construites, améliorant ainsi la mobilité des personnes et des biens.

La province de Huambo, qui s'étend sur 35 771 kilomètres carrés et compte 2 691 902 habitants, a longtemps été considérée comme l'une des régions présentant le plus grand nombre de zones suspectées de contenir des mines, en raison du conflit armé qu'a connu le pays.