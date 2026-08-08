Nigeria: La recomposition de l'opposition menacée par le durcissement électoral

Lors d'une audience avec le président Ahmed Bola Tinubu, l'archevêque émérite d'Abuja, le cardinal John Onaiyekan, a relayé les inquiétudes de la conférence des évêques face au verrouillage croissant du paysage politique et au risque de voir le Nigeria devenir « un pays à parti unique ». Il a également plaidé pour « une refonte du système électoral afin de garantir des élections libres et crédibles ».

Cette mise en garde s'inscrit dans un contexte où l'opposition apparaît fragilisée à la fois par ses divisions internes et par un environnement institutionnel plus contraignant. Au-delà des ralliements qui profitent au parti présidentiel, les procédures visant la radiation de formations politiques jugées insuffisamment performantes aux précédents scrutins resserrent mécaniquement l'espace de compétition.

En vertu des seuils prévus par le droit électoral nigérian, les partis qui ne remportent pas de siège ou n'atteignent pas certains niveaux de suffrages peuvent être exclus du registre électoral. Présentée par ses promoteurs comme un moyen d'assainir le jeu politique et de réduire la fragmentation partisane, cette logique peut aussi avoir pour effet de décourager l'émergence de coalitions alternatives et de placer les petites formations sous une pression permanente. Pour les critiques du pouvoir, ces mécanismes, lorsqu'ils interviennent à l'approche d'échéances électorales majeures, nourrissent l'idée d'un affaiblissement organisé de l'opposition et renforcent la crainte d'une concentration progressive du pouvoir autour du Congrès des progressistes au pouvoir.

Una alliance anti-Tinubu impossible?

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Pour l'ancien vive-Président, Atiku Abubakar, l'un des principaux chefs de l'opposition, cette évolution juridique ajoute une contrainte directe à sa stratégie de recomposition de l'opposition en vue de 2027. L'ancien vice-Président, qui cherche à capitaliser sur une alliance plus large avec d'autres figures anti-Tinubu, voit dans la nouvelle loi électorale un double risque : d'une part, l'encadrement plus strict des modes de désignation des candidats peut peser sur l'autonomie interne des partis et compliquer les compromis nécessaires à une coalition ; d'autre part, les dispositions contestées sur la transmission des résultats et l'appréciation de certains bulletins accroissent, selon lui, les marges de manoeuvre de l'administration électorale et des autorités en place.

En dénonçant une loi « anti-démocratique », Atiku Abubakar tente donc de déplacer le débat au-delà de sa seule ambition présidentielle : il cherche à présenter la bataille contre cette réforme comme un enjeu de survie démocratique, tout en mobilisant les autres forces d'opposition autour d'un front commun contre ce qu'elles décrivent comme une architecture électorale favorable au pouvoir sortant.