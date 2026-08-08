Mali: La Biennale sportive fait son retour après 36 ans d'interruption

8 Août 2026
Sidwaya (Ouagadougou)

Le Premier ministre malien, le Général de Division Abdoulaye Maïga, représentant le Président de la Transition, le Général d'Armée Assimi Goïta, a officiellement lancé, vendredi 7 août 2026 à Bamako, la Biennale sportive 2026.

Après 36 années d'interruption, cette compétition nationale signe son retour, avec pour ambition de contribuer à la cohésion nationale, au vivre-ensemble et à l'épanouissement de la jeunesse. Elle rassemble les 19 régions du Mali et le District de Bamako autour de plusieurs disciplines, notamment le football, le basketball, les échecs et l'athlétisme.

Les compétitions se poursuivront jusqu'au 16 août 2026, offrant aux jeunes sportifs l'occasion de promouvoir leurs talents et de renforcer les liens entre les différentes communautés du pays.

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