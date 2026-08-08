Sénégal: Coupe Davis groupe III - Le pays vise une place parmi les trois premiers pour jouer les barrages du groupe II mondial (président)

Dakar — Le Sénégal vise une place parmi les trois premiers de la Coupe Davis groupe III Afrique, prévue du 10 au 15 août à Bujumbura (Burundi), avec l'ambition de se qualifier pour les barrages d'accession au groupe II mondial, a indiqué, vendredi, le président de la Fédération sénégalaise de tennis, Layti Ndiaye.

Le Sénégal avait remporté la précédente édition du groupe III Afrique, devant la Namibie et le Nigeria, avant de disputer des barrages pour tenter d'accéder au groupe II mondial.

"Nous voulons être parmi les trois premiers afin de pouvoir jouer le barrage ", a dit de son côté, le premier vice-président de la Fédération, Baïdy Dieng.

Les Lions seront opposés au Bénin, au Burundi, à la Côte d'Ivoire, à la Namibie et au Togo dans ce tournoi réunissant six nations.

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La sélection sénégalaise est composée de Seydina André, Nicolas Jadoun, Yannick Languina et Olivier Mendy. Les deux premiers, classés respectivement 706e et 840e mondiaux, constituent notamment les principaux atouts de l'équipe, selon M. Dieng.

L'équipe du Sénégal sera dirigée par Lamine Diédhiou, directeur technique national, qui officiera comme coach.

Le tirage au sort est prévu, lundi à 11 heures, heure de Bujumbura, avant le début des rencontres, mardi prochain. La compétition prendra fin samedi.