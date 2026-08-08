Cote d'Ivoire: An 66/Yakassé-Mé - Le sous-préfet met la sécurité et la cohésion sociale au coeur du développement

La célébration du 66e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été l'occasion, vendredi 7 août 2026 à Yakassé-Mé, d'un appel à la vigilance, au civisme et à l'engagement collectif.

Le sous-préfet, Dr Atta Bénié Amédé, a exhorté les populations de Yakassé-Mé et d'Abié à préserver la paix, lutter contre l'insécurité et prendre une part active au développement local.

Un 7 août sous le signe de la responsabilité

La place publique de Yakassé-Mé a accueilli autorités administratives, forces de défense et de sécurité, élus, cadres, chefs traditionnels, responsables communautaires, élèves et populations pour commémorer l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance.

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Après les animations et prestations culturelles, l'arrivée du sous-préfet a marqué le début des séquences officielles. Dr Atta Bénié Amédé a procédé au passage en revue des forces de sécurité, avant de livrer un message essentiellement consacré aux défis qui se posent à la circonscription.

Pour le représentant de l'État, le 7 août ne doit pas être réduit à une journée festive. Cette commémoration doit également permettre de mesurer le chemin parcouru par la Côte d'Ivoire, de saluer les acquis et de prendre conscience des responsabilités qui incombent à chaque citoyen.

Préserver l'héritage national

Dans son intervention, le sous-préfet a rendu hommage au président Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire, ainsi qu'à ses compagnons et alliés de lutte.

Il a rappelé les performances économiques enregistrées au cours des années 1960 et 1970, avant d'évoquer les crises économiques, sociales, politiques et militaires qui ont marqué le pays à partir des années 1980.

Il a ensuite relevé la reprise progressive de la croissance après la crise postélectorale de 2010-2011 et les efforts enregistrés dans plusieurs secteurs, notamment les infrastructures, l'éducation, la santé et les équipements sociaux.

« La sécurité, c'est notre affaire à tous »

C'est toutefois sur la sécurité que le message du sous-préfet s'est montré le plus direct.

S'appuyant sur le thème national de la célébration, « Forces de défense et de sécurité, au service de la paix, de l'unité et du développement », Dr Atta Bénié Amédé a salué le travail des forces de défense et de sécurité, tout en appelant les populations à davantage de vigilance.

Orpaillage illégal, consommation de drogues et de stupéfiants, actes criminels : plusieurs phénomènes préoccupent la sous-préfecture. L'autorité administrative a notamment fait état d'attaques de domiciles et de vols à main armée récemment enregistrés dans les deux villages de la circonscription.

Face à cette situation, il a appelé au renforcement de la police de proximité, à l'amélioration du renseignement et à une collaboration accrue entre les populations et les forces de sécurité.

« La sécurité, c'est notre affaire à tous », a-t-il rappelé en substance, invitant les habitants à signaler aux autorités toute information susceptible de contribuer à la prévention et à la lutte contre l'insécurité. Aux forces de sécurité, il a demandé davantage d'efforts, de rigueur et de professionnalisme.

Les populations appelées à prendre leur part

Pour Dr Atta Bénié Amédé, le développement local ne saurait reposer uniquement sur les pouvoirs publics. Il doit également être porté par les populations.

Il a cité plusieurs perspectives locales, notamment l'évolution du collège moderne de Yakassé-Mé vers un lycée, ainsi que les investissements réalisés dans les secteurs de la santé et des programmes sociaux.

Mais les défis restent nombreux : accès à l'eau potable, électrification, infrastructures scolaires et sanitaires, emploi des jeunes et lutte contre la pauvreté.

Le sous-préfet a ainsi appelé les agents de l'État, planteurs, commerçants, opérateurs économiques, ouvriers et artisans à privilégier le travail, l'effort, le courage et l'audace.

Le vivre-ensemble comme rempart

La cohésion sociale a également occupé une place importante dans le discours. Le représentant de l'État a invité les populations à cultiver la fraternité, le respect mutuel et le dialogue.

Il a également appelé à combattre la corruption et la recherche du gain facile, tout en respectant les us et coutumes, les institutions républicaines et les règles de vie en société.

Pour lui, les différences entre les communautés doivent être considérées comme une richesse et non comme un facteur de division.

Défilé et récompenses aux meilleurs élèves

La cérémonie s'est poursuivie avec le traditionnel défilé militaire et civil. Les forces de sécurité ont ouvert la parade, suivies des différentes composantes de la population.

Autre temps fort : la distinction des meilleurs élèves du primaire et du secondaire de Yakassé-Mé et d'Abié. Une initiative destinée à promouvoir l'excellence scolaire et à rappeler le rôle central de l'éducation dans le développement de la communauté.

Animations, prestations artistiques et danses traditionnelles ont ensuite permis aux populations de prolonger la fête dans une ambiance conviviale.

À Yakassé-Mé, le 66e anniversaire de l'indépendance aura donc été davantage qu'une commémoration. Il aura servi de tribune au représentant de l'État pour lancer un appel clair : préserver la paix, renforcer la sécurité, consolider la cohésion sociale et faire du travail un moteur du développement local.