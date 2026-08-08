Cote d'Ivoire: 80 ans du Pdci-Rda à Daloa - Le vieux parti veut faire de sa mémoire un levier pour l'avenir

À Daloa, le Pdci-Rda a célébré ses 80 ans dans une ambiance festive et militante, entre hommage aux pionniers, appel au dialogue et soutien affiché à Tidjane Thiam.

Le stade municipal de Daloa a vibré, le samedi 8 août 2026, au rythme des 80 ans du Pdci-Rda. Des milliers de militants et sympathisants venus des régions du Haut-Sassandra, de la Marahoué, du Gôh, du Lôh-Djiboua, du Gboklê, de San Pedro et de la Nawa ont pris part à cette étape de la célébration du parti fondé en 1946. Cette rencontre a réuni la direction du parti, notamment le secrétaire exécutif en chef, Yapo Yapo Calice ; des vice-présidents et plusieurs figures de proue du parti octogénaire.

Chants, danses et discours ont ponctué une célébration placée sous le signe de la mémoire et de la mobilisation.

Président du comité d'organisation, le secrétaire exécutif Dibi Faizan Jetheme, a rappelé les grandes pages de l'histoire du Pdci-Rda et rendu un hommage aux militants engagés dans la lutte anticoloniale, notamment à Victor Biaka Boda. « Le Pdci-Rda, 80 ans d'expérience, de résilience et de fidélité aux valeurs de dialogue et de paix léguées par le père de la nation Félix Houphouët-Boigny, est une alternative crédible pour la Côte d'Ivoire », a-t-il souligné.

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Au-delà de la commémoration, le secrétaire exécutif a inscrit la célébration dans les enjeux politiques actuels. Il a évoqué les tensions ayant marqué les échéances électorales de 2025 et réaffirmé le soutien des militants de la zone à la direction du parti et à son président Tidjane Thiam.

La cérémonie a également été marquée par des hommages aux pionnières et pionniers du parti, distingués pour leur engagement.

Après Yamoussoukro, Abengourou et Bouaké, Daloa s'est ainsi imposée comme une nouvelle étape de la célébration des huit décennies du Pdci-Rda, entre transmission de l'héritage et projection vers l'avenir. Prochaine étape de la commémoration des 80 ans du Pdci-Rda, la ville de Korhogo.