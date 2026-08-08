Cote d'Ivoire: 24 h après la célébration de l'An 66 - Yopougon reprend son rythme quotidien

La commune de Yopougon a abrité les festivités marquant la célébration nationale du 66e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le vendredi 7 août 2026.

Vingt-quatre heures après la grande fête, qui a été marquée par le défilé militaire de l'armée ivoirienne et celui des détachements béninois, guinéens, gabonais et indiens, sans oublier la belle fresque présentée par le chorégraphe international Georges Momboye, la commune a repris son rythme habituel.

Les arènes, qui étaient bondées de monde lors des festivités, sont désormais libres. Les barrières de sécurité qui ont servi à délimiter l'espace réservé aux festivités ont été totalement enlevées, permettant aux véhicules et aux usagers de circuler aisément sur le boulevard principal, qui a servi de cadre au grand défilé, très apprécié des populations venues de partout.

La plupart des magasins à proximité ont rouvert pour présenter leurs articles. « C'est la reprise des activités », a déclaré Ablo, un vendeur de téléphones.

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Rencontrée sur place, Nina F. a expliqué qu'au lendemain de la grande fête, elle hésitait à sortir, surtout dans les environs de la pharmacie Wakouboué. Cependant, elle constate que les activités ont repris, même si la fête se ressent encore.

Au marché de Sicogi, les vendeurs ont également repris leur commerce. Pis, comme d'habitude, ils ont étalé leurs marchandises sur le trottoir, invitant les clients à y jeter un coup d'oeil. « Ce fut une très belle fête. Dans nos maisons, nous nous sommes bien régalés avec des mets succulents. Nous sommes là aujourd'hui pour faire juste de petits achats afin de terminer le week-end en beauté », a affirmé dame Konaté.

À quelques encablures du marché de Sicogi se trouve le village de l'Indépendance. Là, un bon nombre d'agents des forces de l'ordre sont encore postés. À l'intérieur du village de l'Indépendance, il n'y avait pratiquement plus rien : c'était le grand déménagement. Les stands, les jeux et le décor mis en place pour la célébration n'y étaient plus. Le bibliobus Tintin de la Fondation Children of Africa était en train de quitter les lieux.

Un départ qui attristait des enfants venus en profiter. « Le tonton du bibliobus nous avait rassurés qu'on pouvait venir aujourd'hui pour lire encore des livres. Malheureusement, il est 11 heures et le bus est parti », regrettait une fillette d'environ 10 ans, qui affichait un visage triste. Approché, le conducteur du bibliobus a assuré que l'engin rempli de livres reviendrait certainement dans la commune à une autre occasion.

Retenons que la fête officielle marquant les 66 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire s'est achevée. Cependant, elle se poursuit dans les domiciles, les maquis et les bars de Yopougon, la plus grande commune d'Abidjan, avec plus de deux millions d'habitants.