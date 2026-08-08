Dans un communiqué en date du 8 août 2026, le Financial Times a annoncé la tenue de la 13e édition de son rendez-vous phare, le Africa Summit, les 21 et 22 octobre 2026 au Landmark, à Londres.

Placé sous le thème « Mobiliser la croissance dans un nouvel ordre mondial », le sommet réunira des chefs d'État africains, des responsables politiques, des dirigeants d'entreprise, des investisseurs et des entrepreneurs de la nouvelle génération. L'évènement a pour ambition d'examiner comment le continent africain peut maintenir sa trajectoire de croissance face aux recompositions des alliances commerciales, aux évolutions technologiques et à la redistribution des équilibres mondiaux. Ce, dans un contexte où le multilatéralisme classique est en difficulté.

Sont attendus à cette rencontre, Aliko Dangote, président-directeur général du Dangote Group ; Macky Sall, ancien Président de la République du Sénégal ; Jakaya Kikwete, ancien Président de la République-Unie de Tanzanie ; Jennifer Chapman, ministre d'État britannique chargée du Développement international et de l'Afrique ; Taiwo Oyedele, ministre nigérian des Finances et de l'Économie ; et Ahmed Shide, ministre éthiopien des Finances. Outre ses personnalités, d'autres ministres et de dirigeants d'entreprise représentant l'Afrique du Sud, le Nigéria, l'Éthiopie, l'Angola, l'Ile Maurice, le Rwanda, la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo prendront part au sommet.

Le continent face au nouvel ordre mondial

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Le sommet 2026 se tient à un tournant décisif pour le développement du système commercial mondial. L'évolution de la politique tarifaire américaine et l'expiration prochaine de l'African Growth and Opportunity Act (AGOA) conduisent les gouvernements et les entreprises du continent à approfondir les échanges régionaux, à renforcer leurs liens avec le Golfe, la Chine et l'Inde, et à bâtir une plus grande autonomie financière.

De la mobilisation des capitaux domestiques et de l'évolution du rôle des institutions de financement du développement aux grandes découvertes énergétiques offshore, à la diplomatie des minerais critiques et à l'essor de l'économie numérique, le sommet 2026 examinera comment les pays africains transforment ces changements structurels en croissance durable. Le programme mettra également en lumière les ambitions manufacturières du continent, ses villes en urbanisation rapide et la transition démographique qui donnera à l'Afrique la population en âge de travailler la plus nombreuse au monde d'ici 2050.

Les débats seront animés par des rédacteurs en chef du Financial Times et donneront lieu à des échanges approfondis sur la géopolitique, la finance, l'énergie, les infrastructures, le commerce, la technologie et l'investissement.

David Pilling, rédacteur en chef Afrique, a indiqué que « pour sa 13e année, le FT Africa Summit examinera comment les gouvernements et les entreprises peuvent mobiliser les capitaux, les infrastructures et les partenariats nécessaires pour transformer cette croissance en progrès durable ».

Quant à Alec Russell, rédacteur en chef responsable de la géopolitique internationale, il a souligné que « le sommet du FT offre un espace de dialogue franc sur les défis du continent et de réflexion nouvelle sur l'investissement, le commerce et l'innovation qui définiront son prochain chapitre ». Ce, dans un contexte où « l'Afrique traverse l'une des transformations les plus déterminantes de l'ordre économique mondial depuis une génération. Alors que des certitudes commerciales de longue date s'effacent et que de nouvelles alliances se forment ».