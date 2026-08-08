Cote d'Ivoire: Commémoration de l'indépendance - L'An 66 célébré dans la ferveur et l'espoir à Kongodia

Cette année, la sous-préfecture d'Agnibilékrou a choisi le village de Kongodia pour accueillir la célébration tournante de la commémoration de l'indépendance au plan local.

Dans la sous-préfecture d'Agnibilékrou, c'est Kongodia, l'un des plus gros villages, abritant quelque 4 000 âmes, qui a été choisi cette année pour abriter les festivités tournantes organisées à l'échelle locale à l'occasion de la commémoration de l'indépendance.

Aux premières heures du matin, le 7 août 2026, la ferveur patriotique a gagné cette localité. Toutes les artères étaient parées des couleurs nationales (orange, blanc et vert) et les populations fortement mobilisées pour marquer l'événement.

Autorités administratives et politiques, chefs traditionnels, chefs de communautés et cadres se sont rassemblés pour honorer la nation, mais aussi pour faire entendre les attentes de la population. La cérémonie a été présidée par le sous-préfet central d'Agnibilékrou, Johnson Hubert Yao Konan, qui représentait, pour l'occasion, le Chef de l'État.

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À ses côtés, au premier rang, se trouvaient le roi du Djuablin, Nanan Tigori Gnamin ; le chef du village, Raymond Brou N'Guessan, et le président de la Mutuelle pour le développement économique et social de Kongodia (Mudesko), Sosthène Gnangoran.

Le discours de Johnson Hubert Yao Konan n'était autre qu'un prolongement de celui du premier des Ivoiriens, qui a livré à la Côte d'Ivoire un message de paix, de vivre-ensemble, de solidarité et de civisme. Mais il a également abordé des défis locaux, notamment l'emploi des jeunes, le grand banditisme, la dislocation des foyers, l'orpaillage illégal, les maladies liées à l'eau et la sécurisation foncière rurale à travers le Programme de renforcement de la sécurisation foncière (Presfor), dont l'objectif est de sécuriser les terres rurales et de réduire les conflits fonciers.

« J'exhorte tous les chefs à s'impliquer dans ce projet afin que cela soit une réussite totale. Pour tous les autres défis, notamment l'orpaillage clandestin, qui a des conséquences énormes pour nos populations, je demande à tous de conjuguer nos efforts pour, ensemble, trouver des solutions durables », a-t-il déclaré. Et d'ajouter, s'adressant aux jeunes : « Notre souhait est d'avoir une jeunesse consciencieuse, respectueuse de l'autorité de l'État, des biens publics et privés, travailleuse, non violente... des jeunes nouveaux dans un esprit nouveau, soucieux de leur avenir. »

C'était la première fois que le village de Kongodia accueillait cette célébration nationale décentralisée. L'annonce de cette nouvelle inédite a aussitôt déclenché une importante mobilisation en vue d'une organisation à la hauteur de l'événement. La communauté, soutenue par les cadres à travers la Mudesko, a pris en main la réussite de la journée.

« Quand la nouvelle a été notifiée au village, il a fallu réagir vite. Les cadres et la mutuelle se sont mobilisés sans hésiter. Tout ce que vous voyez aujourd'hui est le fruit de nos contributions exceptionnelles. Tout le monde s'est impliqué parce qu'il fallait prouver que la sous-préfecture ne s'était pas trompée en nous choisissant parmi les huit villages qu'elle compte. Nous sommes heureux et fiers des résultats », s'est réjoui Sosthène Gnangoran.

Outre les discours officiels, la cérémonie a été marquée par la levée des couleurs, des prestations artistiques et un grand défilé civil. Établissements scolaires, communautés invitées, associations de femmes, amicales de jeunes, coopératives agricoles et personnel de santé ont défilé sur la place publique devant les officiels, sous les applaudissements de la foule.

Les premiers responsables de Kongodia ont dit espérer que ce coup de projecteur apportera des retombées concrètes au village, notamment le bitumage des trois kilomètres séparant le village de la grande voie, le renforcement du réseau électrique ainsi que l'amélioration de l'adduction d'eau potable.