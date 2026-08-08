Cote d'Ivoire: Tournoi Children Of Africa dans le Bafing - La Commune de Touba détrône Koonan

La commune de Touba est le nouveau détenteur du tournoi Children Of Africa - doté du trophée Dominique Ouattara - remporté face au champion sortant, Koonan. Une consécration arrachée de haute lutte le jeudi 06 août 2026 au Stade du Lycée professionnel de Touba, lors de la finale. Une rencontre serrée et équilibrée qui n'a rendu son verdict qu'au terme de la séance des tirs au but.

Le match de classement, s'est soldé par la victoire (1-0) de la commune de Ouaninou sur son homologue de Borotou. Koné Lamine de Touba et Doumbia Mory de Koonan, ont été respectivement désignés, meilleur gardien et meilleur buteur de cette 17e édition de la compétition.

Par ailleurs, en lever de rideau, un match de gala féminin a vu la victoire des agents de santé face à aux joueuses de l'Association féminine du Bafing.

En ce qui concerne les récompenses, l'équipe de Touba, a reçu un grand trophée, un jeu de maillot, deux ballons et 400 mille Fcfa ; Koonan le vice-champion, est reparti avec un trophée moyen, 200 mille Fcfa, deux ballons et un jeu de maillot. Quant à l'équipe de Ouaninou, classé 3e du tournoi, elle a empoché 100 mille Fcfa, deux ballons et un jeu de maillot.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour les prix individuels, un trophée accompagné de la somme de 15 mille frs, ont été remis à chacun (Gardien et buteur).

Présidant la finale, Yao Kouakou Dinard, préfet de Région du Bafing, préfet du Département de Touba, s'est félicité de la grande mobilisation de la jeunesse autour du tournoi. Mettant en exergue les vertus du sport sur le plan sanitaire, social et économique. « Le sport, est bon pour la santé. Aujourd'hui, il n'est plus une simple distraction car l'industrie du sport est devenue un véritable pilier économique », a-t-il clamé.

Il a également adressé ses remerciements à la Première Dame, Dominique Ouattara, « qui, en plus de son appui aux femmes, offre depuis 17 ans, à travers ce tournoi, des vacances saines aux enfants les éloignant par la même occasion, des vices sociaux ».

Embouchant la même trompette, El hadj Bamba Bambadjan, a exprimé la gratitude de la famille du ministre Feu Bamba Vamoussa en confiant à son fils aîné, Bamba Mamadou, directeur financier et comptable de Gestoci, l'organisation du tournoi Children of Africa dans la région du Bafing depuis la première édition. « La Famille de Feu le ministre Bamba Vamoussa, par voie, témoigne sa reconnaissance à la Première Dame et à son époux, le Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Puisse Allah, les combler en grâce », a-t-il dit.

Pour rappel, la 17e édition du tournoi a débuté le 11 juillet avec huit équipes participantes issues de l'ensemble des collectivités (Mairies et le Conseil régional) du Bafing.