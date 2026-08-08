Cote d'Ivoire: Bodokro - Les populations rendent un hommage à la maire Alice Atsé Akissi pour ses actions de développement

La reconnaissance des populations de Bodokro envers leur première magistrate s'est exprimée avec force ce samedi 8 août 2026, à Kolikro-Ahougnansou. Portée par les habitants des 23 villages de la commune, une cérémonie d'hommage a mis en lumière les nombreuses réalisations de Mme Alice Atsé Akissi depuis son arrivée à la tête de la mairie.

Organisée par la Mutuelle de développement économique, social et culturel de Kolikro-Ahougnansou (Mudescka), la rencontre a mobilisé une foule importante sur l'esplanade du foyer polyvalent du village. Plusieurs personnalités de premier plan y ont pris part, notamment le ministre Jacques Assahoré, président du Conseil régional du Gbêkê, Germain N'Dri, représentant le ministre Amédé Kouakou, ainsi que des élus et cadres de la région.

Dans une atmosphère festive, marquée par des prestations culturelles et des animations traditionnelles, le président de la Mudescka, N'Goran Kouakou Édouard, a salué « le travail remarquable » accompli par le conseil municipal dirigé par Alice Atsé Akissi. Selon lui, les populations apprécient particulièrement les efforts consentis pour améliorer leurs conditions de vie.

Des réalisations concrètes après trois ans de mandat

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Depuis son accession à la mairie, plusieurs projets ont vu le jour dans le cadre du plan stratégique de développement communal. Parmi les acquis cités figurent le renforcement des équipements de la mairie, l'ouverture de près de 30 kilomètres de voies communales, la construction de salles de classe à Péténou et Dibinou, la réalisation de logements sociaux à Kongossou, l'équipement du dispensaire local ainsi que l'extension des réseaux d'eau potable et d'électricité dans plusieurs localités.

Pour les populations, ces réalisations traduisent une volonté réelle de répondre aux préoccupations des habitants, même si d'importants défis restent encore à relever.

De nouveaux projets annoncés pour la commune

Très applaudie à son arrivée, Mme Alice Atsé Akissi a exprimé sa gratitude aux chefs traditionnels, aux populations et à l'ensemble des acteurs locaux qui lui accordent leur confiance depuis son élection.

S'adressant à ses administrés en langue baoulé, comme elle en a l'habitude, la maire a également rendu hommage au ministre Jacques Assahoré pour les actions du Conseil régional en faveur du développement du Gbêkê.

Profitant de cette tribune, elle a dévoilé plusieurs projets destinés à Kolikro-Ahougnansou, notamment la construction d'un dispensaire et de logements pour les enseignants. Elle a également plaidé auprès du ministre Jacques Assahoré pour la réalisation d'un château d'eau destiné à desservir quatre villages de la commune ainsi que pour la construction de nouveaux centres de santé.

Une démonstration de soutien populaire

À travers cette cérémonie, les populations de Bodokro ont tenu à témoigner leur reconnaissance à une maire qu'elles jugent proche de leurs préoccupations et engagée dans la transformation de la commune. Un soutien populaire qui intervient alors que plusieurs chantiers structurants restent inscrits à l'agenda du conseil municipal pour les années à venir.

Entre bilan salué et nouvelles ambitions affichées, Alice Atsé Akissi semble plus que jamais déterminée à poursuivre la dynamique de développement engagée à Bodokro.