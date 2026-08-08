Cote d'Ivoire: Séria (Daloa)/An 66 - La jeunesse exhortée à éviter la consommation et le trafic de drogue

À l'instar de nombreuses localités à travers le pays, le village de Séria, chef-lieu de canton du Gbaloan Sud, a abrité, le 7 août 2026, les festivités du 66e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire.

Une première dans la sous-préfecture centrale de Daloa, qui compte 27 villages. L'événement a rassemblé autour du sous-préfet central, Wallo Rachel Zoh Epse Boliga et sa délégation comprenant des chefs de service et des opérateurs économiques, autorités coutumières, cadres et populations venus des villages de la circonscription. La fête s'est déroulée dans une ambiance carnavalesque, marquée par le salut aux couleurs nationales, le défilé des forces de défense et de sécurité suivi de celui des couches socioprofessionnelles et couronnées par des danses et chants du terroir.

Dans son allocution, le sous-préfet central de Daloa, Wallo Rachel Zoh épse Boliga, a exhorté les jeunes de sa circonscription à proscrire la consommation et le trafic de drogue et des substances illicites. Elle a attiré leur attention sur les effets dévastateurs des stupéfiants car favorisant l'insécurité, la délinquance et compromettant l'avenir de nombreux jeunes.

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Pour lutter contre ce fléau, la représentante de l'État a appelé à une mobilisation générale des forces vives en général et des responsables communautaires en particulier. Mme le préfet a également encouragé les parents, guides religieux et associations de jeunesse à inculquer aux jeunes les valeurs de discipline, de travail et de responsabilité. Ce, en invitant les jeunes à s'intéresser essentiellement à la formation et à l'entrepreneuriat, gages de réussite et de développement durable.

Par ailleurs, Wallo Rachel Epse Boliga a encouragé les chefs de villages à oeuvrer en faveur de la préservation et du renforcement de la cohésion sociale et à promouvoir la solidarité et l'union entre les différents villages. « Nous devons faire face à certaines situations qui peuvent compromettre la paix et le progrès notamment le foncier rural pour lequel nous invitons l'ensemble des acteurs à privilégier le dialogue, la concertation et le respect des dispositions légales pour tous les règlements d'affaires ou de litiques », a-t-elle prôné.

L'autorité sous-préfectorale a aussi recommandé aux femmes de demeurer le socle de leurs familles et des actrices du développement de l'économie locale. Auparavant, le sous-préfet de Daloa a relevé de nombreux acquis en termes de développement local, avec la construction et réhabilitation d'infrastructures socio-économiques (écoles, centres de santé, eau potable, voiries, etc.) ainsi que la réalisation de projets agricoles.

À la fin de la cérémonie, le chef du village de Séria par ailleurs chef du canton Gbaloan Sud, Gnoléba Guiounou Guillaume, s'est réjoui de la tenue des festivités sur ses terres et a exprimé ses remerciements à l'endroit des autorités et des participants.