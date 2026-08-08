Sénégal: Célébration de la 125e édition du Gamou - Tivaouane place l'unicité au coeur de la réflexion

« Ensemble, penser et agir par le verbe de l'unicité ». Tel est le thème de la 125e édition du Gamou de Tivaouane, commémorant la naissance du Prophète Mouhamed (Psl). L'événement religieux aura lieu dans la nuit du 24 au 25 août prochain.

À cet effet, un point de presse, animé entre autres par Serigne Hamid Sy, président de la Cellule Zawiya Tidiane, Serigne Habib Sy Mansour, représentant du Khalife général, et Serigne Moustapha Sy Al Amine, responsable moral du Coskas, a été organisé, samedi, dans la cité religieuse de Tivaouane.

La rencontre a permis de décortiquer le thème retenu pour cette édition et de présenter les différentes recommandations qui en découlent. Ce thème, selon Serigne Hamid Sy, président de la Cellule Zawiya Tidiane, rappelle que la spiritualité et la raison doivent s'unir pour promouvoir le dialogue, le vivre-ensemble et la paix. « Ce sont des ressources dont nous avons besoin aujourd'hui plus que jamais pour bâtir une société humaine harmonieuse et durable. Pour y arriver, nous devons tous, musulmans, chrétiens et juifs, nous rallier sous l'étendard du Tawhid », a-t-il déclaré.

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C'est ainsi autour de ce thème et des enseignements de Mame El Hadji Malick Sy, premier Khalife de la confrérie tidiane au Sénégal, que le Comité d'organisation du Gamou (Coskas), à travers sa Cellule scientifique, la Cellule Zawiya Tidiane et la Cellule de communication, compte articuler l'ensemble de l'animation scientifique et culturelle de cette présente édition.