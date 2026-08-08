Sénégal: Ressources humaines - Le Japon octroie des bourses à dix cadres sénégalais

Dix agents de l'administration publique sénégalaise s'apprêtent à rejoindre le Japon pour deux années de formation dans des universités. Ils constituent la quatrième cohorte de bénéficiaires du programme de bourses pour le développement des ressources humaines initié par le Japon (Jds). Une cérémonie de départ a été organisée, hier, à Dakar.

Ils seront dix agents de l'administration publique sénégalaise à quitter prochainement le Sénégal pour le Japon avec, dans leurs bagages, une mission qui dépasse la seule quête d'un diplôme. Pendant deux ans, ces cadres vont renforcer leurs connaissances et leurs compétences dans des universités japonaises avant de revenir se mettre au service de l'État. L'initiative s'inscrit dans le cadre du programme de bourses pour le développement des ressources humaines du Japon (Jds), un des instruments de la coopération entre Dakar et Tokyo.

Une cérémonie officielle de départ a été organisée en leur honneur, hier vendredi 7 août, à Dakar. Les bénéficiaires constituent la quatrième promotion de cette initiative mise en oeuvre par l'Agence japonaise de coopération internationale (Jica).

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Pour Harouna Touré, directeur de la coopération technique au secrétariat général du Gouvernement, le programme Jds occupe une place stratégique dans les relations entre le Sénégal et le Japon. Il favorise, selon lui, « le développement des compétences, l'échange culturel et le renforcement des relations bilatérales ». Au-delà de la formation académique, les bénéficiaires sont appelés, à leur retour, à participer davantage à la formulation, à la mise en oeuvre, au suivi et à l'évaluation des politiques publiques.

« Le dispositif intervient notamment dans des domaines liés au capital humain, à la santé, à la protection sociale et au développement durable », a indiqué M. Touré. Depuis 2022, a-t-il rappelé, le Gouvernement japonais accorde annuellement au Sénégal, dans le cadre de ce programme, un don d'environ 320 millions de yens, soit un peu plus d'un milliard de FCfa. « Le dernier accord a été signé le 25 juillet 2025. La première phase du Jds, initialement appelée à s'achever en 2025, a par ailleurs bénéficié d'une prolongation de deux années », note Harouna Touré.

Le Sénégal, seul pays francophone bénéficiaire

La particularité sénégalaise dans le cadre de ce programme nippon a été mise en exergue au cours de la cérémonie de départ des nouveaux bénéficiaires. Le Jds, a indiqué le directeur de la coopération technique, concerne 22 pays et le Sénégal est présenté comme le seul de l'espace francophone à l'intégrer. Une singularité qui, aux yeux Harouna Touré, traduit la confiance accordée au pays et l'intérêt porté au renforcement de ses ressources humaines. « Le programme Jds est une opportunité précieuse pour chacun d'entre vous.

Il ne s'agit pas seulement d'acquérir des connaissances académiques, mais d'enrichir les expériences professionnelles et personnelles », a-t-il indiqué, rappelant quelques caractéristiques du système éducatif japonais, notamment la discipline, le respect, le sens des responsabilités, le travail collectif, la persévérance et la recherche permanente de l'amélioration. Les fonctionnaires sénégalais auront aussi l'occasion de côtoyer, dans les universités d'accueil, des étudiants de nombreuses nationalités.

Premier adjoint du Représentant-résident de la Jica au Sénégal, Erina Ogata a insisté sur la rigueur du processus ayant conduit à la sélection des bénéficiaires, notamment la rigueur, la compétence, la motivation et le potentiel. Elle a rappelé que le Sénégal est devenu, en 2022, le premier pays francophone bénéficiaire du programme Jds.

Pour la représentante de la Jica, cela témoigne de la confiance dont bénéficie le pays et de l'engagement du Japon en faveur du développement de ses ressources humaines. « À votre retour, nous espérons que les compétences et l'expérience acquises seront mises au service de vos institutions et du développement du Sénégal », a souligné Erina Ogata. Pour Yoshiaka Hatta, premier Conseiller de l'Ambassade du Japon au Sénégal, le programme constitue « l'une des initiatives phares de la coopération japonaise au Sénégal en matière de formation de ressources humaines de haute qualité ».

Selon M. Hatta, l'investissement dans les jeunes cadres de l'administration publique rejoint directement les ambitions de transformation du Sénégal et « s'aligne parfaitement avec les objectifs majeurs des réformes administratives et de gouvernance portées par le plan stratégique Sénégal Vision 2050 ».

Au nom des bénéficiaires, Ndèye Ngoné Kane, responsable du service logistique au ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération, a exprimé la gratitude de cette quatrième promotion envers les gouvernements sénégalais et japonais ainsi que les différentes structures impliquées dans le programme. Les bénéficiaires, a-t-elle assuré, mesurent la responsabilité qui accompagne cette opportunité.