Sénégal: Assemblée nationale - Session extraordinaire convoquée pour le 10 août

L'Assemblée nationale du Sénégal tiendra sa première session extraordinaire de l'année 2026 ce lundi 10 août à 10 heures, selon un communiqué officiel publié le 8 août par le Bureau de l'institution, présidée par Ousmane Sonko.

L'ordre du jour, particulièrement dense, prévoit l'examen de plusieurs textes majeurs, dont la proposition de loi portant modification de l'article 37 de la Constitution sur la déclaration de patrimoine du président de la République, ainsi qu'un texte encadrant les crédits spéciaux et fonds secrets.

Les députés doivent également se prononcer sur la création de plusieurs commissions d'enquête parlementaires, notamment sur la gestion du foncier, les cessions d'immeubles publics et le programme « Un étudiant, un ordinateur ».

Conformément au règlement intérieur, cette session sera automatiquement close dès l'épuisement de son ordre du jour.