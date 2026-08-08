Sénégal: Décès de l'imam Youssoupha Sarr - Guédiawaye perd une figure religieuse engagée

La communauté religieuse de Guédiawaye est en deuil. L'imam Youssoupha Sarr, figure religieuse connue dans la banlieue dakaroise, est décédé ce samedi, selon une information rapportée par la RFM.

Porte-parole du Collectif des imams de Guédiawaye, l'imam Youssoupha Sarr s'était particulièrement distingué par son engagement en faveur des populations vulnérables et son implication dans plusieurs causes sociales. Il avait notamment porté la voix des habitants confrontés à la cherté de la vie et aux difficultés liées à la fourniture d'électricité.

Son nom reste ainsi associé à plusieurs mobilisations citoyennes menées dans la banlieue dakaroise. En 2009 déjà, il s'était exprimé, au nom du collectif, contre la hausse des factures d'électricité et appelait à une meilleure prise en compte des difficultés des consommateurs.

Au-delà de son rôle religieux, l'imam Youssoupha Sarr s'était imposé comme une voix engagée dans le débat social. Il intervenait régulièrement sur les questions touchant directement aux conditions de vie des populations et avait également été présenté dans un portrait consacré à son action pour la société et l'islam.

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Sa disparition constitue ainsi une perte pour la communauté musulmane de Guédiawaye, mais également pour les acteurs de la société civile qui avaient trouvé en lui un interlocuteur attentif aux préoccupations des populations.

Les détails concernant la prière mortuaire et le programme des obsèques sont attendus.

En cette douloureuse circonstance, les condoléances sont adressées à sa famille, à ses proches ainsi qu'à l'ensemble de la communauté religieuse de Guédiawaye.