Afrique: AfroBasket U18 - Le Sénégal bat la Tunisie et prend le quart

Les Lionceaux confirment leur bon départ dans le tournoi. Après un premier succès face au Rwanda, la sélection sénégalaise U18 a signé une deuxième victoire de suite en s'imposant face à la Tunisie sur le score de 55-34, ce samedi 08 aout 2026 à Abidjan. Ce résultat leur assure d'ores et déjà une place en quarts de finale de l'AfroBasket U18.

Le contraste est frappant avec l'équipe féminine sénégalaise engagée dans la même compétition : là où les Lioncelles se retrouvent en difficulté après deux revers d'entrée, les garçons ont au contraire validé leur billet pour le tour suivant en enchaînant deux victoires.

La rencontre a mis du temps à se décanter. Les deux équipes étaient au coude à coude après le premier quart-temps (11-11), et le Sénégal n'avait qu'une avance limitée à la mi-temps (27-21, soit six points d'écart).

C'est au troisième quart-temps que tout a basculé : les Sénégalais ont totalement dominé cette période, la remportant 15-4, pour porter leur avance à 17 points (42-25). Ce passage a été décisif dans la physionomie du match. Les Lionceaux ont ensuite su gérer leur avantage jusqu'au coup de sifflet final, s'imposant 55-34.

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Mbengue encore décisif

Le capitaine Code Mbengue a de nouveau été l'homme fort de l'équipe, comme lors du premier match. Il termine meilleur marqueur de la rencontre avec 19 points, accompagnés de 9 rebonds, tout proche du double-double.

Le tir à trois points n'a en revanche pas été le point fort de la soirée pour les Sénégalais, avec un seul panier primé inscrit sur 15 tentatives. Ils ont néanmoins compensé cette maladresse par une défense solide et une meilleure maîtrise du ballon : le Sénégal n'a concédé que 18 pertes de balle, contre 30 côté tunisien. Pape Moussa Diallo et Bacary Doucouré ont eux aussi contribué à l'effort défensif, avec respectivement 5 et 6 rebonds captés.

Avec ce deuxième succès de rang, les Lionceaux abordent donc la suite du tournoi avec la qualification pour les quarts déjà en poche, et davantage de sérénité pour la suite de la compétition.