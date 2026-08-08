Sénégal: L'État réintroduit les contrats de performance avec les fédérations

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Djirèye Clotilde Coly, s'est entretenue, le jeudi 6 août 2026, avec les dirigeants des fédérations nationales sportives au stade Léopold Sédar Senghor. La réintroduction des contrats de performance entre l'État et les fédérations nationales sportives a été actée.

Les relations entre l'État et les Fédérations nationales sportives devraient bientôt être encadrées par de nouveaux contrats de performance. L'annonce a été faite, le jeudi 6 août 2026, par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Djirèye Clotilde Coly. C'était lors d'une rencontre de prise de contact avec les présidents de fédérations et de groupements sportifs au stade Léopold Sédar Senghor.

Selon l'autorité, cette démarche doit permettre d'améliorer la préparation et la participation des sportifs sénégalais aux compétitions nationales et internationales. « Désormais, chaque fédération sportive sera liée à l'État par un contrat de performance clair, adossé à des objectifs précis de développement de la discipline, de formation à la base, de promotion du sport féminin et de rayonnement international », a-t-elle déclaré.

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Dans ce sillage, Djirèye Clotilde Coly a souligné la nécessité de mieux structurer la politique de détection et de formation des talents. « Nos champions ne doivent plus provenir du hasard ou de la seule volonté héroïque de leurs familles. Ils doivent être le produit d'une politique publique structurée, soutenue par des mécanismes de financement pérennes et diversifiés », a-t-elle soutenu.

Pour concrétiser cette initiative, elle a appelé à une implication accrue des autres acteurs. « L'État ne saurait tout faire seul », a-t-elle justifié. Dans cette perspective, elle a assuré que son département travaillera avec les services compétents pour mobiliser et rationaliser les ressources, à savoir le « partenariat public-privé pour l'autonomisation progressive des fédérations à travers un marketing sportif professionnel et la rigueur dans la gestion interne ».