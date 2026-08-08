Sénégal: PSG - Ibrahim Mbaye buteur face à Manchester United

Le Paris Saint-Germain n'a pas terminé sa préparation estivale sur une note idéale. Après une défaite sévère concédée face à Majorque (3-0), les Parisiens ont cette fois partagé les points avec Manchester United (1-1), lors de leur dernier test avant d'affronter Aston Villa en finale de la Supercoupe d'Europe, mercredi prochain. Le Sénégalais Ibrahim Mbaye a marqué lors de cette partie.

Ce match, disputé en Suède, n'aura donc pas permis au club de la capitale de retrouver pleinement ses certitudes face aux Red Devils. C'est l'ailier sénégalais Ibrahim Mbaye, très courtisé sur le marché des transferts, qui a ouvert le score dès la 2e minute, sur un service de Dro Fernandez. Titulaire, il confirme sa bonne forme du moment. Mais l'avantage parisien n'a pas duré : Bryan Mbeumo a égalisé peu après, à la conclusion d'une action initiée par un pressing réussi d'Amad Diallo.

Luis Enrique avait pourtant pu compter sur le retour de plusieurs cadres, à l'image de Marquinhos, Joâo Neves et Vitinha, sans que cela suffise à faire pencher la balance. La rencontre s'est finalement soldée par un match nul, sur le score de 1-1.