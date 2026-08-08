Sénégal: Marie Angélique Mame Selbé Diouf - 'Le leadership féminin doit être placé au coeur des efforts d'intégration africaine'

Dakar — Le leadership féminin doit être placé au coeur des efforts d'intégration, de paix et de développement de l'Afrique, a soutenu, vendredi, la ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, Marie Angélique Mame Selbé Diouf.

"La femme n'est pas une simple bénéficiaire des politiques publiques, mais une actrice centrale de notre transformation économique, sociale et politique", a déclaré Mme Diouf, invitant à faire des femmes "des médiatrices de paix et des architectes majeures de l'intégration africaine et du développement".

Elle s'exprimait à l'occasion de l'ouverture, à Dakar, des activités marquant l'édition 2026 de la Journée internationale de la femme africaine (JIFA).

Organisée du 7 au 9 août au Sénégal, cette édition est placée sous le thème "Leadership féminin et cohésion sous-régionale", avec l'ambition de mettre en évidence la contribution des femmes à la consolidation de la paix, à la cohésion sociale et à l'intégration régionale.

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Pour la ministre, le choix de cette thématique intervient dans un contexte marqué par "le rayonnement renouvelé du leadership sénégalais sur la scène régionale", caractérisé par la prise de la présidence en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), par le président Bassirou Diomaye Faye, lors du sommet de Freetown (Sierra Leone), le 19 juillet 2026.

Le général de corps d'armée Birame Diop a, été désigné, à cette occasion pour diriger la tête de la Commission de l'organisation régionale durant le mandat 2026-2030.

"Ces responsabilités constituent une opportunité pour promouvoir l'intégration régionale, la solidarité entre les peuples, la paix durable et la reconnaissance du rôle stratégique des femmes dans la construction de notre avenir commun", a-t-elle estimé.

Marie Angélique Mame Selbé Diouf a souligné que la promotion du leadership féminin devait dépasser le cadre de la représentation institutionnelle pour toucher les domaines économiques, sociales, politiques et sécuritaires.

Elle a notamment évoqué le rôle des femmes dans l'agriculture, l'éducation, le commerce, l'artisanat et l'entrepreneuriat, estimant que leur contribution quotidienne reste souvent insuffisamment reconnue.

"L'équité, c'est une nécessité stratégique pour la paix, la stabilité et le développement de l'Afrique", a-t-elle réitéré.

La ministre a également rappelé l'existence de plusieurs cadres internationaux et continentaux favorisant la participation des femmes à la prévention des conflits et à la consolidation de la paix, notamment la résolution 1325 des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité, ainsi que la Décennie de la femme africaine 2020-2030 portée par l'Union africaine.

Elle a aussi fait référence à l'Agenda 2063 de l'Union africaine, qui ambitionne de construire une Afrique intégrée, prospère et pacifique, considérant que le leadership féminin constitue "un véritable moteur de la transformation du continent".

La Journée internationale de la femme africaine est célébrée chaque année le 31 juillet. Elle trouve son origine, lors de la Conférence des femmes africaines organisée à Dar es-Salaam, en Tanzanie, en juillet 1962, qui a conduit à la création de l'Organisation panafricaine des femmes. La date du 31 juillet a ensuite été consacrée à la femme africaine lors du congrès de cette organisation tenu à Dakar en 1974.

Pour l'édition 2026, les activités organisées à Dakar doivent mettre en lumière les initiatives portées par les femmes et renforcer les échanges entre organisations féminines de la sous-région.

Mme Diouf a, à cet égard, salué le rôle de la Force pour l'autonomisation de la femme africaine (FAFA) et de sa présidente, Sira Konaté, ainsi que l'implication des organisations féminines et des différentes structures du ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités.

Elle a appelé à poursuivre cette dynamique afin de faire du leadership féminin "une réalité durable" et de léguer aux générations futures "une Afrique plus inclusive, plus juste, plus forte et plus prospère".