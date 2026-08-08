Sénégal: Global Esports Games 2026 - Huit équipes sénégalaises, dont trois féminines, engagées dans les éliminatoires africaines

Dakar — Le Sénégal va participer aux éliminatoires régionales africaines des Global E-sports Games 2026 avec huit équipes nationales, dont trois féminines, une première dans l'histoire de sa participation à cette compétition internationale, a annoncé, samedi dans un communiqué, la Fédération sénégalaise des sports électroniques et disciplines associées (FESSEDA).

Les éliminatoires africaines, disputées en ligne, démarrent ce samedi et doivent permettre aux représentants sénégalais de tenter de décrocher leur qualification pour la phase finale des Global Esports Games, prévue du 1er au 7 décembre 2026 à Los Angeles, aux États-Unis.

Le Sénégal est engagé dans huit disciplines : Rocket League, e-Football 1v1 masculin et féminin, iRacing, Mobile Legends : Bang Bang (MLBB) masculin et féminin, Clash Royale masculin et féminin.

La participation de trois équipes féminines, en e-Football, MLBB et Clash Royale, constitue une avancée majeure pour le e-sport féminin sénégalais, selon la FESSEDA.

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La Fédération ajoute que "cette présence féminine accrue s'inscrit dans sa volonté de promouvoir le développement et la structuration du e-sport féminin au Sénégal et de favoriser une représentation plus inclusive du pays dans les compétitions internationales."

La FESSEDA invite la communauté sportive sénégalaise à suivre et à soutenir les représentants nationaux engagés dans cette campagne qualificative.