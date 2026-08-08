Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Une répétition générale au complexe sportif Iba Mar Diop pour tester les dispositifs

Dakar — La Fédération Sénégalaise de Rugby (FSR) et le Comité d'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 (COJOJ) ont organisé, samedi, au nouveau complexe sportif Iba Mar Diop, un "test event", une répétition générale pour tester la logistique et la sécurité, de cette infrastructure rénovée, avant le démarrage des compétitions olympiques, a constaté l'APS.

La FSR et le COJOJ veulent à travers cette répétition générale, mettre à l'épreuve les infrastructures et les différents dispositifs du complexe sportif Iba Mar Diop, notamment l'accueil du public, la logistique, la sécurité, l'orientation des spectateurs et la coordination des équipes, liés à l'organisation des compétitions.

Un dispositif sécuritaire impressionnant a été déployé lors des répétitions aux alentours du complexe sportif.

Le parcours du spectateur, allant de l'entrée au stade jusqu'aux gradins des tribunes, avec des volontaires chargés d'orienter le public, a été également testé.

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Sur la pelouse du stade, les membres de la FSR et du COJOJ ont mis en branle le protocole de match pour préparer l'organisation logistique et technique du Rugby à 7 des JOJ.

Cet évènement test permet de valider le fonctionnement du stade rénové et de mettre les athlètes ainsi que les officiels dans les conditions réelles de compétition avant les Jeux de Dakar 2026.

Les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 se tiendront du 31 octobre au 13 novembre 2026. Premier événement sportif olympique organisé en Afrique, il réunira environ 2 700 jeunes athlètes du monde entier, âgés de 17 ans maximum, et se déroulera sur trois zones hôtes : Dakar, Diamniadio et Saly.

Les Jeux proposeront 35 disciplines sportives, des animations culturelles, des espaces festifs et de nombreuses expériences ouvertes à tous.

Le COJOJ, en coordination avec le Comité international olympique (CIO), est chargé de l'organisation de la compétition olympique.