Sénégal: Journée de l'arbre - Lancement d'une caravane de distribution de 9 500 plants à Kédougou

Kédougou — Le préfet du département de Kédougou (est), El Hadji Malick Sémou Diouf a présidé, samedi, le lancement d'une caravane de distribution de 9 500 plants initiée dans le cadre la célébration de la journée nationale de l'arbre, a constaté l'APS.

La 43e édition de la journée nationale de l'arbre, est prévue, ce dimanche, sur toute l'étendue du territoire national sous le thème principal "des plants aux arbres : la responsabilité aux communautés".

"C'est une activité que nous avons l'habitude de tenir dans le cadre de la journée nationale de l'arbre, prévue demain dimanche, le 9 août. Et pour cette année, c'est le département de Kédougou qui à l'honneur d'abriter la journée régionale, plus précisément à Bantako, un village aurifère, situé dans la commune de Tomboronkoto", a déclaré l'autorité administrative.

Il s'exprimait en marge du lancement de cette caravane de distribution de plants dans la ville de Kédougou. Le chef de service régional des eaux forêts de Kédougou, le commandant Dahirou Diallo, des chefs de service régionaux et départementaux concernés, et représentants des structures de la jeunesse et des forces de défense et de sécurité (FDS), ont participé, à cette initiative.

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El Hadji Malick Sémou Diouf a indiqué qu'une séance symbolique de reboisement a eu lieu après le lancement de la caravane de distribution de plants.

"Nous avons ainsi sillonné les rues de la ville de Kédougou pour distribuer et reboiser des plantes", s'est-il félicité, précisant que la caravane s'est déroulée sur l'itinéraire : terrain basket -CMS- route marché central- corniche station Star -DRS - Cem Maciré Ba- Camp Militaire".

Il a invité la population de Kédougou à bien entretenir les plants qui ont été distribués pour un reboisement le long des artères de la commune.

"Il faut aussi que les communautés entretiennent bien les plantes distribuées, dans le cadre de la lutte contre la pollution de l'environnement et la déforestation", a-t-il lancé.

Le chef de service régional des eaux forêts a précisé que ces 9 500 plants ont été distribués dans la commune de Kédougou, dans le cadre de la célébration journée nationale de l'arbre.

"Les espèces distribuées sont des manguiers, citronniers, goyaviers, papayers, cordia sp, peltoferum, flamboyant et terminalia Mantali", a-t-il ajouté.

Dahirou Diallo a expliqué que l'objectif de cette journée à Kédougou est de sensibiliser la population sur les activités de reboisement, les impacts des changements climatiques et sur la déforestation ainsi que la préservation de la biodiversité.

"Cette année, la journée a été décalée à cause du Magal de Touba. Elle se tient désormais aujourd'hui et demain, dimanche ici à Kédougou", a-t-il dit.

Les arbres parrains de cette édition sont : le Néré (Parkia biglobosa) et le Nébéday (Moringa oleifera).

La Journée nationale de l'arbre, coïncide avec le lancement de la campagne nationale de reboisement.