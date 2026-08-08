Sénégal: Dagana - La 7e édition du festival Dialawaly centrée sur la cohésion sociale et la valorisation du patrimoine culturel (promoteur)

Dagana — La 7e édition du festival Dialawaly de Dagana met l'accent sur la cohésion sociale et la valorisation du patrimoine culturel, a déclaré son promoteur, l'artiste-musicien Moustapha Nam, originaire de cette ville du Waalo.

"Aujourd'hui, il y a une cohésion sociale extraordinaire et, quand vous venez à Dagana, on rencontre presque toutes les ethnies du Sénégal", a dit samedi M. Nam, avant le lancement d'une caravane culturelle initiée dans le cadre des activités du festival Dialowaly.

Le promoteur a salué la forte présence de la communauté diola, des Maures, des Peuls et des Wolofs. "Cette réalité sociale, selon lui, transcende les clivages et les épisodes historiques qui ont marqué les relations des différentes communautés de la région de Saint-Louis".

Prévue du 6 au 9 août, cette édition est axée sur la valorisation du patrimoine culturel. "Elle vise à mieux faire connaitre le parcours de grandes figures ayant marqué l'histoire culturelle du Waalo", a-t-il indiqué, soulignant qu"'un hommage à feu Pape Seck, une des grandes figures de la musique sénégalaise et africaine, est prévu".

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"Pape Seck, est l'une des plus grandes figures de la musique sénégalaise, de la musique africaine. Et quand on parle de culture, ici au Waalo, on pense à l'auteur-compositeur Pape Seck, membre de l'orchestre Africando et du Star Band", a témoigné Moustapha Nam.

Ce festival sera également l'occasion de rendre hommage à Ady Coumba Haïdara, figure culturelle et intellectuelle de Dagana, dont les travaux sont portés sur les questions liées à l'art et au patrimoine.

Il estime qu'il est important de lui rendre hommage de son vivant pour son travail et sa contribution au rayonnement culturel du département de Dagana.

L'autre innovation de cette édition, a-t-il révélé, porte sur la mise en avant de la diplomatie culturelle entre le Sénégal et la Mauritanie, pays voisin avec lequel Dagana partage le fleuve Sénégal.

"Il n'y a que ce fleuve qui nous sépare. Mon souhait est de faire de la culture un moyen de rapprocher davantage les populations des deux rives", a-t-il souligné.

L'adjoint au préfet de Dagana, Landing Diatta, a magnifié l'importance de la diplomatie culturelle dans le raffermissement des relations entre le Sénégal et la Mauritanie.

"Ce festival est une initiative à accompagner et à soutenir, en raison de sa dimension culturelle et de son potentiel à renforcer les liens entre les populations frontalières", a ajouté M. Diatta.