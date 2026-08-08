Sénégal: Un syndicaliste salue l'apport du corps enseignant au maintien du système éducatif national

Dakar — Le secrétaire général de l'Union démocratique des enseignantes et enseignants (UDEN) du Sénégal, Abdoulaye Diallo, a salué, vendredi, l'apport du corps enseignant au maintien du système éducatif national malgré les difficultés et au développement du Sénégal.

"Hommes et femmes, enseignants, vous êtes le coeur de l'école, mère de la gestion à la maison, éducateurs et éducatrices en classe, gestionnaires de crises, vous avez tenu les écoles debout car vous bougez. Le Sénégal vous doit le respect et la considération. Chers jeunes, tenez bon, l'école tient parce que vous tenez bon", a-t-il notamment indiqué.

M. Diallo intervenait à l'ouverture d'une réunion de deux jours (7-8 août) de la Commission nationale des femmes et des jeunes de l'UDEN, organisée à la Faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation (FASTEF).

Des représentants des 73 sections et sous-sections du syndicat prennent part à cette rencontre.

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"Aux jeunes enseignants, vous êtes l'avenir de l'école, malgré les difficultés, malgré les classes pléthoriques. Vous avez innové, vous avez cru, vous êtes la génération qui va bâtir le Sénégal de 2050", a-t-il déclaré.

Selon lui, ses camarades comprennent les questions d'enjeux nationaux et internationaux liées aux difficultés rencontrées par le corps enseignant, notamment les femmes.

"Notre présence ici correspond à notre attachement à l'éthique positif, à la défense intelligente de l'effort public, la protection des droits des enseignants, la promotion constante d'un dialogue social constructif et exigeant", explique, le secrétaire général de l'UDEN.

Khady Diop Mbodji, directrice de cabinet du ministre de l'Education, a encouragé les enseignants notamment, les jeunes à se "former sans relâche, à maîtriser les textes et lois qui guident le syndicalisme".

"Le meilleur syndicaliste est celui qui maîtrise les textes, les lois, et les dossiers. C'est, ce qui lui donne le poids et la force lors des négociations avec les autorités. Soyez des syndicalistes modèles, engagés, assidus et qui font des résultats à l'école. Soyez des forces de propositions et impliquez-vous dans les processus de réformes du système éducatif", a-t-elle lancé.