Angola: Le Président angolais félicite la Côte d'Ivoire pour le 66e anniversaire de son indépendance

Luanda — Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, a félicité ce vendredi le peuple et le gouvernement de la Côte d'Ivoire à l'occasion du 66e anniversaire de l'indépendance, célébré ce jour, et a salué les réalisations du pays aux plans économique, social et politique.

Selon les services de presse de la Présidence de la République, dans le message adressé au Président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, le Chef de l'État angolais a qualifié cette date de jalon important dans l'affirmation de la souveraineté et de la dignité du peuple ivoirien.

João Lourenço a également mis en exergue la contribution de la Côte d'Ivoire au progrès et au développement du continent africain, estimant que les réalisations accomplies placent le pays dans une position de premier plan en Afrique.

Le Président de la République a souligné l'importance des liens d'amitié et de coopération entre l'Angola et la Côte d'Ivoire et a exprimé le souhait que les relations entre les deux pays continuent de se renforcer au bénéfice de leurs peuples respectifs.

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Dans ce message, João Lourenço a formulé des voeux de bonne santé, de bien-être personnel et de prospérité à l'endroit du Président Alassane Ouattara et du peuple ivoirien.

Une coopération en pleine expansion

Les relations entre l'Angola et la Côte d'Ivoire progressent sur les plans politique, économique et sectoriel, grâce à de nouvelles initiatives visant à rapprocher les deux pays.

Les deux États ont renforcé leur coopération par la signature de 14 instruments juridiques dans des domaines d'intérêt commun, notamment le pétrole et le gaz, les mines, l'agriculture, l'environnement, les télécommunications, la santé et le sport.

Dans le domaine des transports, l'Angola et la Côte d'Ivoire ont également établi un nouveau cadre de coopération pour l'aviation civile, permettant la reprise de la liaison aérienne entre Luanda et Abidjan.

La liaison directe entre les deux capitales, inaugurée en avril 2026 par la TAAG, rapproche les deux marchés et facilite la circulation des personnes, des biens ainsi que les opportunités d'affaires.

Sur le plan institutionnel, les deux pays disposent de mécanismes de concertation pour assurer le suivi des engagements pris, au premier rang desquels figure la Commission mixte de coopération.

La coopération parlementaire a connu un nouvel élan avec la réactivation du Groupe parlementaire d'amitié Angola-Côte d'Ivoire en mars 2026.

L'Angola et la Côte d'Ivoire maintiennent également une concertation au sein des organisations et forums internationaux, notamment l'Union africaine, et partagent un intérêt commun pour le renforcement de l'intégration économique continentale ainsi que pour la mise en oeuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine.