Angola: Le pays totalise six médailles au Championnat du monde de ju-jitsu

Luanda — L'Angola a décroché, à ce jour, six médailles aux Championnats du monde de jiu-jitsu, qui se déroulent du 1er au 9 août aux Émirats arabes unis ; parmi elles, une médaille d'argent remportée par William Bráulio dans la discipline du Ne-waza.

Sur les cinq autres médailles, toutes en bronze, quatre ont été obtenues, également en Ne-waza, par Kayron Cardoso, Heliane Caio, Hélio Caio et Erik Benson, tandis que Domingos Tulumba a remporté la sienne dans la discipline du fight.

Ce nombre pourrait encore augmenter, car cinq athlètes angolais, tous champions d'Afrique, entrent en lice ce samedi (8).

Un communiqué de l'ambassade d'Angola aux Émirats arabes unis, parvenu ce vendredi à l'ANGOP, souligne que les résultats obtenus jusqu'à présent témoignent de la progression et de l'affirmation du jiu-jitsu angolais parmi les grandes puissances de la discipline.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ils reflètent également le travail accompli par les athlètes, les entraineurs, les dirigeants et toutes les personnes impliquées dans la préparation et la participation à cette mission internationale.

De son côté, le président de la fédération angolaise de jiu-jitsu et chef de la délégation, Luís John, s'est réjoui de ces résultats et a mis en avant l'esprit d'équipe, l'unité et le soutien dont ils ont bénéficié.

« Nous sommes satisfaits de la performance de nos athlètes. Ces réussites sont le fruit d'un travail collectif, de l'unité de toute l'équipe et du soutien que nous avons reçu de tous les Angolais », a-t-il déclaré, ajoutant que le groupe resterait concentré pour faire honneur au drapeau national et obtenir d'autres résultats positifs.

La direction de la fédération félicite tous les athlètes et réaffirme son engagement à poursuivre le développement et la valorisation de ce sport. VC/LUZ