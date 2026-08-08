Angola: Le GGPEN présente une solution pour stimuler la numérisation du secteur minier

Luanda — Le Bureau de gestion du programme spatial national (GGPEN, sigle en portugais) a présenté, ce vendredi, la solution de connectivité « Conecta Angola TV White Space » comme une alternative pour garantir l'accès à la plateforme du Registre minier de l'Angola (CMA) dans les localités isolées.

Cette solution a été présentée lors de l'atelier sur l'infrastructure technologique du CMA, organisé par le Ministère des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz (MIREMPET), selon un communiqué de presse transmis à l'ANGOP.

La technologie « TV White Space » utilise les fréquences inutilisées de la télévision numérique pour fournir un accès Internet longue portée.

Cette innovation permet de connecter des communautés, des institutions et des entreprises situées dans des zones difficiles d'accès, à moindre coût et avec une grande efficacité.

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Promue par le Ministère des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale (MINTTICS), par l'intermédiaire du GGPEN et de ses partenaires, cette technologie permet également d'apporter Internet aux communautés, institutions et projets situés dans des zones où l'accès à la connectivité est limité.