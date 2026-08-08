Angola: Malanje encourage l'auto-emploi par la formation de 200 jeunes

7 Août 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Malanje — Le gouvernement provincial de Malanje, en coordination avec l'Institut angolais de la Jeunesse (IAJ), a formé 200 jeunes locaux au cours du premier semestre de cette année dans les domaines de l'entrepreneuriat, du leadership et de la gestion de petites entreprises, afin de promouvoir l'auto-emploi.

L'information a été fournie ce vendredi, par le directeur du Bureau provincial de la jeunesse et des sports, Domingos Inácio, disant avoir distribué des outils de travail à plusieurs coopératives de jeunes à la fin de la formation.

Dans le secteur agricole, il a indiqué que les jeunes producteurs ont bénéficié de motopompes et de divers moyens de production pour dynamiser l'agriculture dans la région.

Il a indiqué que 75 kits d'auto-emploi avaient également été distribués dans des domaines tels que la serrurerie, le rechapage de pneus, l'électricité, la coiffure pour hommes et pour femmes, la manucure et l'installation d'antennes paraboliques.

Selon le directeur, cette dynamique de distribution vise à promouvoir l'esprit coopératif, essentiel pour la création d'entrepreneurs solides dans la province.

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