Angola: Le salon « WakeUp Angola » prévoit de générer plus de 100 millions de kwanzas d'affaires

7 Août 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — Plus de 250 entreprises issues de divers secteurs de l'économie nationale participent, du 27 au 29 août à Luanda, à la première édition du salon de la production locale « WakeUp Angola », qui prévoit de générer un volume d'affaires supérieur à 100 millions de kwanzas.

L'événement, organisé par « VerboComunica », réunira des acteurs de l'industrie, de l'agro-industrie, du tourisme, de la culture, de l'artisanat, de la technologie et du secteur financier.

Dans une interview accordée à la presse, la porte-parole du projet, Silvana Gomes, a déclaré que l'événement visait à rapprocher les acteurs économiques et à consolider le label «Feito em Angola» (Fabriqué en Angola).

Elle a indiqué qu'au-delà du rapprochement entre petits agriculteurs et banques, le projet ambitionne d'élargir les débouchés et les possibilités de vente directe pour les petits et moyens producteurs, d'éliminer les intermédiaires et d'encourager la consommation de produits nationaux.

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Silvana Gomes a précisé que « WakeUp Angola » est une plateforme destinée à rapprocher les secteurs productifs, à attirer des investissements bancaires pour les entrepreneurs et à nouer des partenariats commerciaux durables qui perdureront au-delà des trois jours du salon.

Concernant l'impact social et économique, la porte-parole a indiqué que l'événement devrait générer plus de 100 emplois directs et indirects dans la province de Luanda et stimuler des secteurs tels que l'hôtellerie, la restauration, les transports, la sécurité et le montage d'infrastructures.

Le salon prévoit également des espaces dédiés à des conférences, des tables rondes, des actions de renforcement des compétences techniques des entrepreneurs ainsi qu'à des échanges d'expériences visant à consolider l'écosystème entrepreneurial du pays.

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