Angola: Plus de 20 oeuvres exposées pour l'anniversaire de Kaniaki Cultural

Luanda — Plus de 20 oeuvres d'artistes angolais et d'un artiste portugais sont exposées au Musée national d'anthropologie de Luanda, dans le cadre des célébrations du 36e anniversaire de Kaniaki Cultural.

Selon le directeur général de Kaniaki Cultural, Guilherme Kaniaki, qui s'exprimait devant la presse à l'occasion des 36 ans d'existence du groupe, l'événement réunit plus de 14 plasticiens ainsi qu'une dizaine de musiciens, poètes et danseurs, dans une initiative visant à promouvoir l'art et l'identité culturelle angolaises.

Le responsable a affirmé que l'événement reflète l'essor des arts dans le pays et symbolise également le lien entre l'Angola et la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP), par le biais de la participation d'un artiste portugais.

Il a expliqué que les oeuvres exposées illustrent différentes facettes de l'identité angolaise, abordant des thèmes tels que l'identité nationale, l'environnement, la faune, la dignité humaine et la diversité culturelle.

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Pour le directeur, l'art doit contribuer à sensibiliser les citoyens aux valeurs civiques et à la préservation de l'identité culturelle.

Malgré les progrès réalisés, Guilherme Kaniaki a reconnu que le secteur artistique continue de faire face à des défis. « Il n'est pas facile, en Angola, de travailler avec un artiste ni de développer l'art », a-t-il déclaré, plaidant pour un soutien accru aux créateurs et pour la transmission des connaissances aux nouvelles générations.

En matière de protection des droits des artistes, il a expliqué que l'organisation travaillait en coordination avec le Ministère de la Culture et la Direction nationale des droits d'auteur et droits voisins (SONADIAC), en encourageant l'enregistrement et la sauvegarde des oeuvres produites.

Il a également précisé que l'exposition présente des oeuvres d'artistes tels que Galeano, Gonga, Casimiro, Giovanni et Guilherme Kaniaki lui-même ; elle restera ouverte au public jusqu'au 8 septembre, permettant aux visiteurs d'apprécier diverses expressions des arts plastiques contemporains angolais.

Fondée le 7 juillet 1990, Kaniaki Cultural célèbre cette année ses 36 années d'activité. Le parcours de l'institution représente une « mission accomplie », jalonnée par la formation et la valorisation d'artistes angolais, dont beaucoup ont acquis une reconnaissance nationale et internationale.