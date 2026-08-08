Afrique: Le Maroc et l'Afrique du Sud se retrouvent quatre ans après la finale

Le hasard du tableau offre un scénario digne des plus grandes affiches. Quatre ans après la finale de la CAN Féminine 2022 remportée par l'Afrique du Sud (2-1), le Maroc retrouve les Banyana Banyana en quart de finale de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Féminine Maroc 2026. Cette fois, l'enjeu est double : une place dans le dernier carré et une qualification directe pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027.

Si le souvenir de la finale de Rabat reste présent dans les mémoires, les deux sélectionneurs s'accordent à dire que le contexte est désormais tout autre. « Les réalités ont changé », a rappelé le sélectionneur marocain Jorge Vilda, tandis que Desiree Ellis estime que ce succès de 2022 « n'aura aucun impact » sur cette nouvelle confrontation. Les deux équipes abordent ce rendez-vous avec des effectifs renouvelés, mais une même ambition : poursuivre leur route vers le sacre continental.

Le Maroc arrive avec le plein de confiance après une phase de groupes parfaitement maîtrisée. Les Lionnes de l'Atlas ont terminé en tête du Groupe A sans concéder le moindre but, grâce à des succès face au Kenya (4-0) et à l'Algérie (1-0), avant un match nul face au Sénégal (0-0). Solides défensivement, les Marocaines ont confirmé les progrès réalisés depuis plusieurs années et affichent une impressionnante série de trois rencontres consécutives sans encaisser de but, une première dans leur histoire en compétition officielle.

L'Afrique du Sud a, de son côté, connu un parcours plus mouvementé dans un Groupe B particulièrement relevé. Tombées dès leur entrée en lice face à la Tanzanie, les Banyana Banyana ont su rebondir face à la Côte d'Ivoire (2-2) et de battre le Burkina Faso (1-0). Une montée en puissance qui nourrit la confiance de Desiree Ellis, convaincue que les difficultés rencontrées en phase de groupes ont renforcé la résilience de son équipe avant les matches à élimination directe.

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Au-delà des statistiques, ce quart de finale oppose deux des sélections les plus abouties du tournoi. Le Maroc s'appuie sur une organisation collective remarquable, une défense hermétique et le soutien attendu d'un public acquis à sa cause. L'Afrique du Sud mise sur son expérience, sa maîtrise technique et sa capacité à répondre présente dans les grands rendez-vous.

Les deux entraîneurs annoncent un duel d'échecs où chaque détail comptera. Jorge Vilda insiste sur la nécessité de rester fidèle à l'identité de jeu marocaine tout en maîtrisant les points forts sud-africains. Desiree Ellis, elle, estime que la maîtrise de la possession, la gestion des émotions et les vingt premières minutes seront déterminantes dans l'issue de la rencontre.

La stat

L'Afrique du Sud a affronté le pays hôte à quatre reprises lors de la phase à élimination directe de la CAN Féminine. Les Banyana Banyana se sont inclinées 5-0 face au Nigeria en demi-finale en 2002, puis ont été battues par la Guinée équatoriale en finale en 2008 et en 2012, avant de prendre leur revanche en s'imposant face au Maroc lors de la finale de l'édition 2022.