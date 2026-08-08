Afrique: Côte d'Ivoire - Algérie, un duel de contrastes

Lorsque la Côte d'Ivoire affrontera l'Algérie en ouverture des quarts de finale de la TotalEnergies CAF CAN Féminine 2026, c'est un duel entre puissance offensive et solidité défensive qui se profile.

Les Ivoiriennes ont inscrit huit buts depuis le début de la compétition, soit le deuxième meilleur total - à égalité - de la phase de groupes de cette CAN à 16 équipes. L'Algérie, elle, n'a concédé qu'un seul but, un bilan qui lui vaut également de figurer parmi les deux meilleures défenses du tournoi.

Les Algériennes n'ont encaissé qu'un but dans le temps réglementaire lors de leurs sept derniers matches de CAN. Éliminées par le Ghana en quarts de finale de la précédente édition, aux tirs au but (4-2) après un nul 0-0 au terme de la prolongation, les Fennecs n'ont connu que deux véritables accrocs sur les deux dernières éditions : cette élimination et le but inscrit par Sanaâ Mssoudy à la 84e minute lors de la phase de groupes cette année. La solidité de leur défense, associée aux performances de leur imposante gardienne Chloé N'Gazi, s'est ainsi imposée comme l'une des principales caractéristiques de leur parcours.

Les Éléphantes face à leur « plus grand défi »

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À leur arrivée à la CAN Féminine 2026, les Ivoiriennes figuraient parmi les outsiders. Mais leur victoire éclatante face au Burkina Faso (4-1) dès leur entrée en lice a rapidement attiré l'attention. Elles ont ensuite mené 2-0 face à l'Afrique du Sud, championne d'Afrique en 2022, avant que l'expérience des Banyana Banyana ne fasse la différence. Les Sud-Africaines sont revenues au score grâce à deux buts inscrits aux 71e et 99e minutes.

Ce résultat nul a freiné leur dynamique mais leur a surtout servi d'avertissement : les Éléphantes ont pris conscience qu'elles n'étaient pas encore au niveau de perfection espéré et qu'elles devaient corriger certains détails avant leur dernier match de groupe face à la Tanzanie. Elles ont de nouveau pris les devants, 2-0, face aux Twiga Stars, avant de concéder un penalty transformé par Diana Msewa à la 99e minute.

Deux buts encaissés dans le temps additionnel, tous deux à la 99e minute lors de deux rencontres consécutives : une statistique qui n'a pas échappé au sélectionneur Reynald Pedros. Si cette fragilité dans les dernières minutes constitue un sujet de préoccupation, les Ivoiriennes restent pleinement conscientes de leurs qualités. Leur solidarité, sur et en dehors du terrain, leur volonté de profiter d'un moment historique pour leur sélection et leur pays, ainsi que l'enjeu d'une qualification pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027 au Brésil, pourraient donner une dimension particulière à leur parcours.

« Pour moi, l'Algérie est la meilleure équipe de cette CAN 2026. C'est celle qui pratique le meilleur football dans le tournoi. Bien sûr, nous avons montré beaucoup de qualités offensives, mais nous devons aussi être solides défensivement. Nous devons être plus compactes et plus fortes mentalement. Nous devons marquer des buts. Nous devrons rester vigilants et nous verrons ce qui se passera. Nous avons analysé les matches de l'Algérie. Nous les avons étudiés et elles ont fait de même de leur côté. Nous devrons imposer notre style de jeu. Ce sera un match difficile et très compétitif. Au bout du compte, ce sont les petits détails qui feront la différence », explique Pedros.

La capitaine ivoirienne Bernadette Amani Kakounan, elle, veut continuer à rendre fiers les supporters restés au pays.

« Je souhaite une très bonne fête de l'Indépendance à mon pays et, au nom de toutes mes coéquipières, je peux assurer que nous allons continuer à donner le meilleur de nous-mêmes pour rendre notre pays fier. Nous ressentons la pression qui accompagne les matches à ce niveau, mais c'est une pression positive. Nous sommes une jeune équipe et nous nous rappelons constamment que nous avons beaucoup de rêves », affirme-t-elle.

Bien plus qu'un match...

Brique après brique, l'Algérie avance avec patience. Match après match. La profonde reconstruction entamée ces trois dernières années témoigne de l'ambition d'un groupe qui entend désormais s'installer durablement au sommet du football continental. Au coeur de cette transformation, le sélectionneur Farid Benstiti.

« Je continue d'être impressionné par ce que cette équipe accomplit. Au cours des trois dernières années, elle n'a cessé de progresser. C'est ce que j'aime chez ce groupe. Alors, lorsque Reynald Pedros, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, dit que nous sommes la meilleure équipe du tournoi, je le prends comme un compliment. C'est un ami, nous nous connaissons très bien et nous avons beaucoup de respect l'un pour l'autre. Je ne pense pas qu'il soit hypocrite. C'est très gentil de sa part », apprécie Benstiti.

Il poursuit : « J'ai dans mon équipe des joueuses dont les parents ont traversé la mer à la nage pour se construire une nouvelle vie [en Europe]. Pour nous, représenter notre pays, l'Algérie, a donc une signification particulière. Nous sommes fiers de notre patrie. Ces joueuses sont courageuses et feront tout pour l'équipe. Ce sont des ingrédients essentiels au plus haut niveau. L'an dernier, nous avons été éliminés par le Ghana en quarts de finale. Cette fois, nous voulons franchir ce cap et nous qualifier pour les demi-finales. »

L'Algérie disputera face à la Côte d'Ivoire son 11e match de CAN contre une sélection d'Afrique de l'Ouest. Son bilan s'établit à trois victoires, deux nuls et cinq défaites. Les Fennecs ont affronté le Ghana à quatre reprises, le Nigeria trois fois, le Mali deux fois et le Sénégal une fois. Elles restent toutefois invaincues lors de leurs trois dernières confrontations avec des sélections ouest-africaines, avec une victoire et deux matches nuls.

Gardienne et véritable patronne de cette équipe, N'Gazi a signé six clean sheets lors des sept derniers matches de l'Algérie en CAN. À 30 ans, la joueuse de Montpellier mesure pleinement l'enjeu qui attend les Fennecs. La gardienne s'est progressivement imposée comme l'une des figures de cette compétition, non seulement par sa solidité dans les buts, mais aussi par son leadership et son ambition d'écrire une nouvelle page de l'histoire du football féminin algérien.

« À chaque match disputé dans ce tournoi, nous avons appris quelque chose de nouveau sur nous-mêmes. Lors du premier match [victoire 2-0 face au Sénégal], nous avons compris que nous pouvions attaquer et nous projeter vers l'avant. Ce sont des choses que nous n'avions pas vraiment réussi à faire l'année dernière. Lors du deuxième match [défaite 1-0 face au Maroc, pays hôte], nous avons appris que nous devions être attentives au moindre détail. Lors du troisième [victoire 2-0 contre le Kenya], nous avons retrouvé un mélange de ces deux enseignements. Nous avons concédé quelques occasions en fin de match et compris que nous devions rester concentrées et pleinement mobilisées jusqu'au coup de sifflet final », souligne N'Gazi.

Face à la Côte d'Ivoire, l'Algérie aura affaire à une équipe capable d'enchaîner les vagues offensives en transition et de s'appuyer sur son impact physique pour prendre le dessus sur ses adversaires. Cette opposition devrait lancer les choses sérieuses de cette CAN avec intensité, les deux sélections visant une qualification directe pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027.

La stat du jour

L'Algérie sera la première sélection nord-africaine affrontée par la Côte d'Ivoire en CAN Féminine.