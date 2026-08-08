Afrique: Les statistiques clés avant le quart de finale entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie

La Côte d'Ivoire et l'Algérie s'affrontent en quart de finale de la CAN Féminine TotalEnergies CAF Maroc 2026, ce samedi 8 août, au Stade Moulay Rachid de Casablanca. Le coup d'envoi sera donné à 18h00 (heure locale, 17h00 GMT). Le vainqueur validera son billet pour les demi-finales et décrochera, dans le même temps, une qualification directe pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Brésil 2027.

FAITS DE MATCH

La Côte d'Ivoire disputera son deuxième match de cette édition au Stade Moulay Rachid. Les Éléphantes y avaient concédé un match nul spectaculaire (2-2) face à l'Afrique du Sud après avoir mené 2-0, le 31 juillet dernier, lors de leur deuxième rencontre de groupe.

Toutes les rencontres de la Côte d'Ivoire dans cette phase finale se sont déroulées à Casablanca. Les deux autres matches de groupes, disputés au Stade Larbi Zaouli, se sont soldés par des victoires contre le Burkina Faso (4-1) et la Tanzanie (2-1).

L'Algérie a disputé l'ensemble de ses trois matches de groupe à Rabat.

Il s'agira de la toute première confrontation entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie en CAN Féminine.

Ce sera le 11e match de l'Algérie face à une sélection ouest-africaine dans l'histoire de la compétition.

Lors de leurs dix précédentes confrontations contre des équipes d'Afrique de l'Ouest, les Algériennes comptent trois victoires, deux matches nuls et cinq défaites.

L'Algérie est toutefois invaincue lors de ses trois dernières confrontations face à des sélections ouest-africaines, avec une victoire et deux nuls.

Cette série a débuté par un nul (0-0) contre le Nigeria lors du dernier match de groupes de l'édition précédente, suivi d'un autre 0-0 face au Ghana en quart de finale, avant une élimination aux tirs au but. Les Algériennes ont ensuite battu le Sénégal (2-0) lors de leur entrée en lice dans cette édition.

La première victoire de l'Algérie contre une équipe ouest-africaine remonte à 2004 face au Mali (3-0). Le succès contre le Sénégal constitue seulement son troisième dans ce type d'affiche.

La Côte d'Ivoire affrontera pour la première fois une sélection nord-africaine en phase finale de la CAN Féminine.

La Côte d'Ivoire sera le cinquième adversaire ouest-africain différent de l'Algérie en CAN Féminine, après le Ghana, le Nigeria, le Mali et le Sénégal.

Une victoire permettrait à la Côte d'Ivoire de se qualifier pour une deuxième Coupe du Monde Féminine de la FIFA, après sa première participation en 2015, obtenue grâce à sa troisième place lors de la CAN 2014.

Une victoire offrirait à l'Algérie une toute première qualification pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA.

L'Algérie sera le neuvième adversaire différent rencontré par la Côte d'Ivoire en CAN Féminine.

La Côte d'Ivoire sera, quant à elle, le 12e adversaire différent de l'Algérie, à l'occasion de son 23e match dans la compétition.

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CÔTE D'IVOIRE

La Côte d'Ivoire franchit la phase de groupes pour la deuxième fois en trois participations, après avoir déjà atteint les demi-finales en 2014.

Sa seule élimination au premier tour remonte à sa première participation en 2012.

Les Éléphantes ont terminé une phase de groupes sans défaite pour la première fois de leur histoire.

Elles restent invaincues lors de leurs quatre derniers matches de CAN Féminine, avec trois victoires et un nul. Cette série a débuté avec leur succès (1-0) contre l'Afrique du Sud lors du match pour la troisième place en 2014.

Avec seulement trois buts encaissés, elles ont réalisé leur meilleure performance défensive en phase de groupes. Elles en avaient concédé sept en 2012 et six en 2014.

Les Ivoiriennes ont inscrit huit buts en phase de groupes, leur meilleur total sur une même édition. Elles en avaient marqué sept en 2012 et six en 2014.

Leur record sur une édition est de neuf buts, établi en 2014. Un seul but supplémentaire leur permettrait d'égaler cette performance.

Pour la première fois, elles terminent une phase de groupes avec une différence de buts positive. Elles avaient affiché une différence de buts nulle en 2012 comme en 2014.

Il s'agit de leur deuxième qualification pour la phase à élimination directe. En 2014, les quarts de finale n'existaient pas encore.

Leur premier match à élimination directe s'était soldé par une défaite 2-1 après prolongation contre le Cameroun en demi-finale en 2014. Gaëlle Enganamouit avait ouvert le score avant l'égalisation d'Inès N'Rehy, puis Christine Manie avait inscrit le but victorieux à la 118e minute.

Les Éléphantes avaient ensuite décroché la troisième place en battant l'Afrique du Sud (1-0) grâce à un but d'Ida Guehai à la 84e minute.

Elles n'ont encore jamais disputé de séance de tirs au but en CAN Féminine.

Elles ont marqué lors de chacun de leurs deux précédents matches à élimination directe et ont réalisé un clean sheet, lors du match pour la troisième place en 2014.

La Côte d'Ivoire a trouvé le chemin des filets lors de chacun de ses 11 matches disputés en CAN Féminine.

Les Ivoiriennes ont terminé en tête du groupe B après des victoires contre le Burkina Faso (4-1) et la Tanzanie (2-0), entrecoupées d'un nul (2-2) face à l'Afrique du Sud.

Le succès contre la Tanzanie leur a permis de signer leur premier clean sheet du tournoi.

N'Sira Ouedraogo a ouvert le score face à la Tanzanie et compte désormais deux buts dans cette édition.

Elle a également délivré une passe décisive, signant pour la deuxième fois du tournoi un match avec un but et une passe décisive, après avoir déjà réalisé cette performance contre le Burkina Faso.

Avec deux buts et trois passes décisives, Ouedraogo est impliquée sur cinq réalisations ivoiriennes.

Elle a participé à au moins un but lors de chacune des trois rencontres de la Côte d'Ivoire.

Akissi Konan a inscrit le deuxième but contre la Tanzanie et devient la deuxième Ivoirienne à atteindre la barre des trois buts sur une même édition, après Inès N'Rehy, auteure de quatre buts en 2012 et trois en 2014.

Un nouveau but ferait de Konan la première joueuse ivoirienne à marquer lors de trois matches différents au cours d'une même édition.

En cas de qualification, Reynald Pedros atteindrait les demi-finales de la CAN Féminine pour la deuxième fois, après avoir conduit le Maroc jusqu'en finale en 2022.

ALGÉRIE