Afrique: Maroc - Afrique du Sud - Les chiffres d'un quart de finale très attendu

Le Maroc et l'Afrique du Sud s'affrontent ce samedi, au Stade Moulay El Hassan de Rabat, en quart de finale de la TotalEnergies CAF CAN Féminine Maroc 2026. Le coup d'envoi sera donné à 21h00 (heure locale, 20h00 GMT, 22h00 CAT). Le vainqueur se qualifiera pour les demi-finales et décrochera automatiquement son billet pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Brésil 2027.

FAITS DE MATCH

Cette affiche sera un remake de la finale de la CAN Féminine 2022, remportée par l'Afrique du Sud face au Maroc, pays hôte, pour décrocher le premier titre continental de son histoire.

Les deux sélections avaient atteint les huitièmes de finale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Une victoire permettrait au Maroc de se qualifier pour une deuxième Coupe du Monde Féminine, après sa première participation en 2023.

Un succès offrirait à l'Afrique du Sud une troisième participation au Mondial, après celles de 2019 et 2023.

Il s'agira seulement de la deuxième confrontation entre les deux équipes en CAN Féminine. La précédente avait eu lieu en finale en 2022, avec une victoire 2-1 de l'Afrique du Sud au Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, le 23 juillet 2022.

Hildah Magaia avait inscrit les deux buts sud-africains, aux 63e et 71e minutes, avant que Rosella Ayane ne relance le suspense en réduisant l'écart à la 80e minute.

Avant ce sacre en 2022, les Banyana Banyana avaient perdu leurs cinq précédentes finales.

La sélectionneuse sud-africaine Desiree Ellis avait perdu sa première finale à la tête des Banyana Banyana en 2018, avant de remporter la suivante en 2022. Côté marocain, Jorge Vilda tentera de franchir une étape supplémentaire après avoir conduit les Lionnes de l'Atlas en finale lors de la précédente édition.

L'Afrique du Sud disputera son huitième match de CAN Féminine face à une nation hôte. Lors de ses sept précédentes confrontations, elle ne s'est imposée qu'une seule fois, face au Maroc en finale en 2022, pour six défaites.

Les Sud-Africaines n'ont marqué que lors de deux de leurs sept précédents matches face à des pays hôtes : lors de leur défaite 2-1 contre la Guinée équatoriale en finale en 2008 et lors de leur victoire 2-1 contre le Maroc en 2022.

L'Afrique du Sud n'a jamais réalisé de clean sheet lors de ses sept précédentes rencontres de CAN Féminine face à une nation hôte.

Les Banyana Banyana ont affronté un pays hôte à quatre reprises en phase à élimination directe. Elles se sont inclinées 5-0 contre le Nigeria en demi-finale en 2002, puis face à la Guinée équatoriale en finale en 2008 et en 2012, avant de battre le Maroc en finale en 2022.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

MAROC

Le Maroc atteint la phase à élimination directe pour la troisième édition consécutive.

En tant que pays hôte, le Maroc s'est qualifié pour la phase à élimination directe lors de ses trois participations à la CAN Féminine.

Les Lionnes de l'Atlas visent une troisième qualification pour les demi-finales.

Elles ont remporté leurs deux précédents quarts de finale, en 2022 et en 2024.

Le Maroc a remporté ses deux premiers matches de groupes face au Kenya et à l'Algérie, avant de conclure par un nul 0-0 contre le Sénégal.

En 2022, le Maroc avait battu le Botswana 2-1 en quart de finale. Sanaa Mssoudy avait ouvert le score dès la 3e minute, avant l'égalisation de Keitumetse Dithebe quatre minutes plus tard. Yasmin Mrabet avait inscrit le but de la qualification à la 53e minute.

Lors de l'édition précédente, les Marocaines avaient éliminé le Mali (3-1), grâce à un doublé d'Ibtissam Jraidi et à un but de Kenza Chapelle en fin de match. Aïssata Traoré avait réduit l'écart dans le temps additionnel.

Le Maroc a remporté ses deux précédents quarts de finale dans le temps réglementaire.

Avant le penalty manqué par Yasmin Mrabet contre le Sénégal, le Maroc avait transformé 15 penalties consécutifs en CAN Féminine, séances de tirs au but comprises.

Les Marocaines avaient également converti leurs six précédents penalties obtenus en cours de match avant l'échec de Mrabet.

Mrabet avait inscrit ses deux précédents penalties en CAN Féminine, contre la RD Congo et le Sénégal lors de la phase de groupes de l'édition 2024.

Elle avait déjà marqué sur penalty face à la gardienne sénégalaise Adji Ndiaye, qui a cette fois repoussé sa tentative.

Le Maroc a remporté ses deux précédentes séances de tirs au but en CAN Féminine.

Ces deux séances constituent également les seules rencontres de la compétition au cours desquelles le Maroc a disputé des prolongations. Après deux matches nuls 1-1, les Marocaines avaient éliminé le Nigeria (5-4 aux tirs au but) en demi-finale en 2022, puis le Ghana (4-2) au même stade en 2024.

Le Maroc a disputé six matches à élimination directe en CAN Féminine, pour deux victoires dans le temps réglementaire, deux succès aux tirs au but et deux défaites.

Ses deux défaites ont été concédées en finale, face à l'Afrique du Sud en 2022 puis au Nigeria en 2024.

Le Maroc a marqué et encaissé au moins un but lors de chacun de ses six matches à élimination directe.

Les Lionnes de l'Atlas restent invaincues dans leurs matches à élimination directe avant la finale : elles ont franchi leurs quatre quarts de finale et demi-finales, avec deux victoires dans le temps réglementaire et deux aux tirs au but.

Il s'agit de la deuxième fois que le Maroc atteint la phase à élimination directe sous la direction de Jorge Vilda, qui avait conduit la sélection jusqu'en finale lors de la précédente édition.

Sous Vilda, le Maroc n'a perdu qu'un seul de ses neuf matches de CAN Féminine, pour cinq victoires et trois nuls. Cette unique défaite a été concédée contre le Nigeria (3-2) en finale en 2024.

Le Maroc avait encaissé au moins un but lors de cinq de ses six matches lors de la précédente édition. Cette fois, il a déjà signé trois clean sheets.

Pour la première fois de son histoire, le Maroc a terminé une phase de groupes de CAN Féminine sans encaisser le moindre but.

Les Marocaines restent sur une série de 271 minutes sans encaisser. Leur dernier but concédé remonte à la finale de 2024, lorsque Jennifer Echegini avait inscrit le but de la victoire du Nigeria (3-2).

Avec trois clean sheets, le Maroc établit son meilleur total sur une même édition, dépassant les deux réalisés en 2022.

Le Maroc avait marqué lors de 14 matches consécutifs en CAN Féminine avant son nul 0-0 contre le Sénégal. Cette série englobait ses six matches disputés en 2022 et 2024, ainsi que ses deux premières rencontres de cette édition.

Avant cette rencontre face au Sénégal, sa dernière rencontre sans but dans la compétition remontait à une défaite 3-0 contre le Ghana lors de la dernière journée de la phase de groupes en 2000.

Le 0-0 face au Sénégal n'était que le deuxième match sans but du Maroc en CAN Féminine et le premier depuis un autre 0-0 contre la RD Congo en 2000. Il s'agissait alors de son 21e match en phase finale.

Lors de ses 17 matches précédents dans la compétition, le Maroc avait toujours inscrit au moins un but.

Le nul contre le Sénégal constitue la première fois que le Maroc est resté muet à domicile en CAN Féminine, après 15 matches disputés sur son sol.

Face au Sénégal, le Maroc a cadré sept tirs sans marquer, son meilleur total dans un match de CAN Féminine sans parvenir à trouver le chemin des filets.

Ghizlane Chebbak a connu sa première titularisation dans cette édition face au Sénégal. Elle a touché 77 ballons, meilleur total de la rencontre.

Chebbak a également délivré quatre passes clés et réussi 19 passes dans le dernier tiers, là encore le meilleur total du match.

Khadija Er-Rmichi a réalisé trois arrêts contre le Sénégal pour signer son troisième clean sheet dans cette édition et son sixième en CAN Féminine. Il s'agissait de sa 15e apparition dans la compétition.

AFRIQUE DU SUD