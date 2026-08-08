Congo-Brazzaville: Lutte contre les épidémies - Les employés de la maison de retraite Kambissi en formation

L'association Globus, en partenariat avec la coordination nationale des organisations de la société civile pour la réponse communautaire multisectorielle aux épidémies en République du Congo (Cnore), a organisé, le 7 août, à Brazzaville une session de formation sur la lutte contre le choléra et la fièvre Ebola pour les employés de la maison de retraite Seniors Kambissi.

La session de formation a débuté par l'allocution du conseiller du président de la République, Michel Mongo, qui a salué les représentants de Globes et de la Cnore pour l'importance de leurs activités sur le territoire national, mettant en avant les relations étroites entre le Congo et la Russie. « Nous ne pouvons qu'être sensibles à l'intérêt que la Fédération de Russie, à travers l'association Globus, porte à l'amélioration des conditions de prise en charge médicale des populations vulnérables du Congo », a-t-il déclaré.

Le représentant de Globus, Maxime Abramovski, a présenté, quant à lui, les réalisations de son organisation au cours de l'année écoulée. « Grâce à une vaste étude socio-économique, les besoins prioritaires des Congolais ont été identifiés et des mesures ont été prises », a-t-il dit. D'après l'association, plus de 300 000 habitants de Brazzaville ont désormais un accès régulier à l'eau potable provenant de forages réalisés grâce aux partenaires russes et au projet Globus. Aussi, pour répondre aux problématiques d'emploi au Congo, des cours gratuits d'informatique, de langue russe et une école des médias sont-ils organisés sur une base régulière. Il a exprimé, par ailleurs, sa profonde gratitude à la première dame Antoinette Sassou N'Guesso pour son soutien actif et régulier à cet établissement, qui a rendu possible cette formation de sensibilisation.

Prevenir la propagation des épidémies

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Les membres de l'organisation Cnore ont dispensé une formation au personnel de la maison de retraite sur la lutte contre le choléra et la fièvre Ebola. Des présentations pédagogiques sur l'importance du respect des règles d'hygiène et du suivi des mesures à adopter pour prévenir la propagation des épidémies ont été diffusées.

Les organisations Globus et Cnore ont aussi distribué des dépliants et des affiches informatives, élaborés en collaboration avec le ministère de la Santé de la République du Congo afin de renforcer la sensibilisation de la population aux mesures de prévention.

À l'issue de l'événement, la responsable administrative de la maison des séniors Kambissi, Clémence Makanga, s'est déclarée ravie de cette session de formation, qui permettra au personnel de l'établissement de mieux prendre soin de ses pensionnaires. « Il y a certaines petites choses que nous ignorions, que nous ne faisions pas. Par exemple, vous avez donné les procédures à appliquer en cas de diarrhée aiguë. Nous allons le faire maintenant, nous allons mettre en pratique ce que nous avons appris lors de cette session, et encore mieux prendre soin de nos personnes âgées », a-t-elle déclaré.

Enfin, l'organisation Globus a présenté au personnel de la maison de retraite la plateforme numérique Avenir.cg, destinée aux Congolais. Toute personne intéressée peut s'y inscrire et, ensuite, accomplir des missions d'intérêt général pour gagner des points qu'elle pourra échanger contre des prix. Plusieurs employés de Kambissi se sont inscrits sur la plateforme pour effectuer des tâches d'aide aux personnes âgées et recevoir des points en échange. « Concernant le système de jeu, nous allons clairement l'intégrer. Nous allons nous efforcer d'y participer activement. C'est une nouvelle méthode d'implication civique que nous allons nous efforcer d'appliquer, de mettre en pratique. Je crois que ça va marcher », a conclu Clémence Makanga.