Congo-Brazzaville: Distinction - Darrel Ornelle Elion Assiana promue maître-assistant Cames

L'enseignante-chercheuse de l'université Marien-Ngouabi (UMNG), Darrel Ornelle Elion Assiana, a été promue le 4 août au grade de maître- assistant du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur (Cames).

Cette élévation est intervenue à l'issue des travaux de la 48e session des Comités consultatifs interafricains (CCI) de 2026, dans le Comité technique spécialisé (CTS) sciences naturelles - agronomie, spécialité biologie moléculaire-microbiologie.

La promotion, qui consacre neuf années d'engagement dans l'enseignement supérieur et la recherche depuis 2017, place désormais l'enseignante-chercheuse Darrel Ornelle Elion Assiana parmi les cadres académiques confirmés de l'UMNG. Elle vient couronner un parcours riche, marqué par de nombreuses responsabilités scientifiques et techniques exercées au sein d'institutions nationales.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Elle a su à travers cette distinction répondre aux critères du Cames, qui requièrent non seulement une activité pédagogique soutenue, mais aussi une production scientifique régulière et évaluée selon des standards. La préparation de ce concours, a-t-elle confié, a nécessité « des publications scientifiques indexées et le strict respect du guide du Cames pour obtenir la cote A ». Un travail de longue haleine qui se traduit aujourd'hui par une vingtaine de publications scientifiques dont elle est auteure et co-auteure dans son domaine d'expertise.

La nouvelle maître-assistant est titulaire d'un doctorat unique en biologie moléculaire et immunologie appliquée, obtenu à l'UMNG avec la mention « très honorable avec félicitations des membres du jury ». Elle a enrichi son parcours académique par plusieurs formations internationales, notamment un master en santé publique obtenu à UNICAF University (Malawi), ainsi que deux diplômes universitaires, respectivement en rétrovirologie biologique et en biologie pour la surveillance intégrée des maladies émergentes et réémergentes, obtenus à l'université Cheikh- Anta-Diop de Dakar (Sénégal). Elle est également titulaire d'un diplôme en gestion communautaire du VIH, obtenu au Galilee International Management Institute (Israël).

Elle exerce actuellement les fonctions de responsable du Laboratoire national de référence des mycobactéries du Programme national de lutte contre la tuberculose à Brazzaville, poste qu'elle occupe depuis novembre 2021. Parallèlement, elle est également chercheuse au Centre de recherche sur les maladies infectieuses Christophe-Mérieux de la Fondation congolaise pour la recherche médicale, depuis décembre 2017. En 2018, elle a été décorée de la médaille de bronze par le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, une distinction qui vient témoigner de son engagement dans le domaine de la recherche.

Dans son mot de circonstance, Darrel Ornelle Elion Assiana a souligné que cette distinction représente une nouvelle étape dans son parcours académique et un levier pour intensifier ses missions fondamentales. « Nous sommes au service de notre université. Nous allons continuer avec nos missions premières. Celle de l'enseignement, la recherche et l'encadrement de nos étudiants, ainsi que la contribution au service à la communauté », a-t-elle évoqué.

Cette promotion au grade de maître-assistant du Cames renforce le corps enseignant-chercheur de l'UMNG et contribue à son rayonnement sur le plan sous-régional. Elle témoigne également de la montée en compétence des équipes scientifiques congolaises dans des domaines stratégiques comme la biologie moléculaire et la lutte contre les maladies infectieuses. La nouvelle maître-assistant a promis de poursuivre ses travaux dans cette dynamique, tout en renforçant les liens entre l'université, les structures de recherche et les programmes nationaux de santé.