Congo-Brazzaville: Santé publique - Ollombo réceptionne son hôpital de référence

Implanté sur une superficie de près de 22 000 m2, l'hôpital de référence de la ville d'Ollombo, dans le département de la Nkeni-Alima, a été inauguré le 8 août par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso. Il est doté de services essentiels d'un établissement sanitaire moderne : médecine générale, gynécologie-obstétrique, chirurgie-bloc opératoire, pôle technique-imagerie, administration.

La société pétrolière Perenco qui opère au Congo depuis 2001 en partenariat avec la SNPC, Crown Energy et AOGC, en a financé la totalité des travaux. «Ce nouvel établissement a été conçu pour améliorer l'offre de santé dans le département de la Nkeni-Alima », a déclaré le président directeur général de Perenco, Grégoire de Courcelles, qui a rappelé l'engagement de sa société dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises.

En premier lieu, la préfète du département, Alphonsine Akobe Opangana, a salué la constance de l'action du chef de l'État dans la dotation du Congo en infrastructures de base, notamment en matière de santé publique. Officiellement dénommé « hôpital de référence Ibara-Mbembe » du nom d'un célèbre chef de tribu d'Abala, décédé en 1982, l'établissement compte 60 lits d'hospitalisation. Les équipements en place « créent les conditions de la prise en charge plus rapide, plus sûre et mieux structurée des patients », rapporte la fiche technique distribuée pour l'occasion.

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« Investir dans la santé constitue le socle de développement humain », a déclaré le ministre de la Santé et de la Population, Jean Rosaire Ibara, pour qui l'idéal pour le gouvernement, suivant la volonté du président de la République, est de bâtir un système sanitaire résilient au service de la population congolaise. Il a rappelé le devoir qui incombe au personnel de santé affecté à Ollombo d'oeuvrer avec rigueur et professionnalisme. Honorés de voir l'hôpital de référence porter le nom de leur parent et patriarche, les proches d'Ibara-Mbembe ont exprimé leur reconnaissance au président de la République qui en avait fait la recommandation. Ils lui ont remis des présents.