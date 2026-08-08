Congo-Brazzaville: Coupe du Congo de football - JST, Inter, Cara et V Club qualifiés pour les demi-finales

Les affiches du dernier carré de la formule réinventée de la compétition pour tenir les délais ont été dévoilées au terme des quarts de finale qui se sont joués à Kinkala et à Pointe-Noire. L'Association sportive Otohô (finaliste des quatre dernières éditions) et l'Etoile du Congo ( vainqueure en 2019) ne seront pas les prétendants au titre.

Les quarts de finale ont réservé leur lot de surprises. L'AS Otohô s'est inclinée le 7 août à Kinkala face à l'Interclub 0-1. L'Interclub sera reçu le 10 août par la formation de la Jeunesse sportive de Talangaï (JST) qui a largement dominé, le 6 août, Patronage Sainte-Anne sur le score de 3-1. La JST court derrière sa deuxième Coupe du Congo, dix-neuf ans après celle remportée en 2007. Le sacre de l'Interclub à la coupe du Congo est aussi très lointain Les Interistes sont armés pour enfin soulever le trophée qui les fuit depuis 1987 et effacer les contre-performances des finales perdues en 1994 et 1995.

L'Etoile du Congo n'a non plus brillé. Elle a courbé l'échine devant le Club athlétique renaissance aiglons (Cara) 1-2. Le Cara, qui n'a plus gagné la Coupe du Congo depuis 1991, a déjà perdu quatre finales, notamment en 2007, 2014, 2016 et 2016. Les Aiglons ont l'occasion de retrouver la finale en affrontant V Club Mokanda vainqueur aux tirs au but devant Munisport 5-4 après un nul de 0-0 au temps reglémentaire. V Club Mokanda n'a plus atteint la finale de la Coupe du Congo depuis le début des années 2000 au cours desquelles l'équipe a perdu trois finales en 2000, 2003 et 2004.

Notons que cette Coupe du Congo va mettre un terme au règne sans partage d'une décennie des Diables noirs (2012, 2014 ,2015, 2018, 2022-2023) et de l'AC Léopards (2009, 2011, 2013, 2015, 2016 et 2017). Les Diables noirs et AC Léopards éliminés de la phase de poules de ce format réinventé vont passer la main.

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