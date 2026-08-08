Congo-Brazzaville: Concours de musique 'Talents +' - La liste des participants publiée

Le président du jury du concours de musique "Talents +", Jonathan Mobassi plus connu sous le pseudonyme de Djoson Philosophe, a rendu publique le 7 août à Brazzaville la liste des candidats participants à ce concours, qui est une opportunité devant contribuer à l'épanouissement de la jeunesse congolaise.

Après plusieurs jours de présélection digitale, plus de 365 candidatures ont été enregistrées, dont 177 complètes et 188 incomplètes. A l'issue de cette présélection et après examen des prestations reçues conformément aux critères définis pour cette compétition, le jury qui a pour missions de sélectionner, d'évaluer et d'accompagner les candidats dans le respect des principes d'équité, de transparence et d'impartialité a retenu 60 candidatures.

«Nous sommes heureux de vous annoncer aujourd'hui la liste officielle des candidats retenus pour poursuivre l'aventure "Talents+". Au total, 60 candidats ont été sélectionnés, répartis dans les deux catégories, à savoir: 40 candidats dans la catégorie chant et 20 candidats dans la catégorie danse », a annoncé Jonathan Mobassi.

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Il sied de souligner que le dépouillement de 40 candidats dans la catégorie danse a révélé 21 candidats de Brazzaville, 17 candidats de Pointe-Noire et 2 candidats de Dolisie. Quant au dépouillement de 20 candidats dans la catégorie danse, il a révélé 15 groupes de Brazzaville et 5 groupes de Pointe-Noire. « Cette sélection n'a pas été simple. Nous avons découvert de nombreux profils, des voix, des univers et des talents différents. Le choix a donc demandé beaucoup d'attention et de rigueur de la part de l'ensemble du jury. Nous allons maintenant procéder à l'annonce officielle des candidats sélectionnés, en indiquant pour chacun son numéro et son nom », a signifié le président du jury.

Après la délibération, le président du jury a félicité l'ensemble des candidats sélectionnés, tout en indiquant qu'à partir de cette étape, la compétition entre véritablement dans une nouvelle phase. Chaque candidat devra désormais démontrer son talent, sa personnalité, sa créativité et sa capacité à évoluer au fil de l'aventure. Il a encouragé également les candidats non retenus.

« Nous adressons également nos encouragements à tous ceux qui ont participé aux présélections et qui n'ont malheureusement pas été retenus. Leur participation témoigne déjà de leur courage et de leur passion. Nous remercions enfin TPT+, le comité d'organisation, les médias présents et toutes les personnes qui contribuent à faire vivre cette aventure. "Talents+" est une aventure de talents, de passion et de révélation. Et maintenant que l'aventure commence », a-t-il déclaré.

Le début de l'aventure

Les 60 candidats retenus poursuivront l'aventure afin de permettre au public de découvrir leurs talents. Deux émissions spéciales seront consacrées à leur présentation : le 12 août pour les candidats en chant ; le 14 août pour les duos en danse. Les émissions éliminatoires en direct se dérouleront le 22 août à Brazzaville et le 29 août à Pointe-Noire. Les téléspectateurs auront la possibilité de soutenir leurs candidats favoris en participant aux votes par appel au 1009.

À l'issue de ces deux émissions éliminatoires, les candidats qualifiés intégreront la "Villa des talents", dont l'ouverture est prévue pour le 7 septembre. La "Villa des talents" constituera une étape importante de cette compétition. Les candidats y vivront ensemble dans un esprit de discipline, de partage et d'apprentissage. Ils bénéficieront de séances de coaching, de répétitions, d'encadrement artistique et de différentes activités destinées à développer leur potentiel et à les préparer aux grandes prestations en direct.

La principale innovation de cette première édition de "Talents+" est la création des groupes "Talents+". Chaque groupe sera composé d'un candidat en chant et d'un duo en danse. Ensemble, ils évolueront tout au long de la compétition et devront démontrer leur complémentarité, leur esprit d'équipe, leur créativité et leur capacité à relever les différents défis qui leur seront proposés.

Deux grandes soirées prime seront organisées les 12 et 19 septembre. À l'issue de ces rendez-vous, deux groupes "Talents+" quitteront définitivement la compétition. Les trois restants se retrouveront lors de la grande finale prévue pour le 26 septembre. Les trois groupes "Talents+" finalistes seront récompensés par l'organisation. Pour cette première édition, une dotation globale de cinq millions FCFA est mise en jeu. Organisé par TPT+, le concours de musique "Talents +" connaîtra son épilogue le 26 septembre.