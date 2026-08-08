Sénégal: Affaire d'actes contre nature - Le procureur du TGI de Pikine-Guédiawaye interjette appel de l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi de plusieurs prévenus

Dakar — Le procureur de la République près le Tribunal de grande instance (TGI) de Pikine-Guédiawaye, Saliou Dicko, a interjeté appel de l'ordonnance aux fins de non-lieu partiel rendu par le juge d'instruction du premier cabinet en faveur de "vingt-huit personnes inculpées" dans une affaire présumée d'actes contre nature.

Dans un communiqué rendu public vendredi, le Procureur de la République, Saliou Dicko a souligné que "le Juge d'instruction en charge du premier Cabinet a rendu une ordonnance aux fins de non-lieu partiel et de renvoi devant le Tribunal correctionnel".

Les personnes inculpées sont poursuivies, entre autres, pour actes contre nature et association de malfaiteurs.

Le magistrat instructeur a abandonné certains chefs d'accusation comme la transmission volontaire du VIH, la mise en danger de la vie d'autrui contre certains prévenus pour absence de preuves.

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C'est dans ce sens que, "vingt-huit inculpés (28) ont bénéficié d'un non-lieu total tandis que soixante-onze (71) ont été renvoyés pour les infractions d'association de malfaiteurs et d'actes contre nature, celles de mise en danger de la vie d'autrui, de transmission volontaire du VIH SIDA ayant également fait l'objet d'un non-lieu", regrette le Parquet.

Le procureur a ainsi décidé de saisir les juridictions compétentes pour faire annuler cette ordonnance du juge d'instruction en charge du premier cabinet.

"Le ministère public qui avait requis le renvoi de tous les 99 inculpés pour toutes ces diverses infractions initiales, conteste fermement les conclusions du magistrat instructeur", indique le communiqué.