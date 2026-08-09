Angola: Le MAT organise la troisième édition de la Semaine du développement local à Namibe

Luanda — Le ministère de l'Administration du territoire (MAT) organise, les 14 et 15 août à Moçâmedes, dans la province de Namibe, la troisième édition de la Semaine du développement local (SDL).

Cette initiative d'envergure nationale réunira des décideurs publics, des experts, des universitaires, des représentants de la société civile ainsi que des autorités locales, pour favoriser le débat, le partage d'expériences et la valorisation des bonnes pratiques en matière de gouvernance locale en Angola.

La manifestation s'inscrit dans le cadre des célébrations de la Journée africaine de la décentralisation et du développement local, commémorée le 10 août.

La Semaine du développement local se veut une plateforme stratégique destinée à accélérer la mise en oeuvre des politiques publiques de développement, à consolider le processus de déconcentration administrative, à promouvoir l'innovation dans la gestion publique et à renforcer le rôle des municipalités en tant que moteurs du développement économique, de l'inclusion sociale et de l'amélioration des conditions de vie des populations.

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Les travaux débuteront le 14 août avec la tenue de la 12e édition du Forum des municipalités et des villes d'Angola, qui constitue un cadre privilégié de concertation, de réflexion et d'échange d'expériences. Les participants y examineront les principaux défis, les opportunités et les perspectives liés au renforcement de la gouvernance locale et au développement des municipalités.

Dans le même cadre, un atelier consacré à la gouvernance locale est également prévu. Il portera sur le renforcement des capacités techniques et institutionnelles des agents de l'administration locale de l'État, à travers le partage de connaissances, d'expériences et de solutions innovantes en vue d'une gestion publique plus efficace.

Le 15 août, les participants effectueront une visite des principaux sites touristiques de la province du Namibe, destinée à promouvoir et à valoriser le patrimoine historique, culturel et environnemental de la région, ainsi que son potentiel touristique.