Angola: Pedro Godinho nommé membre de la Commission de législation de l'ACNOA

8 Août 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — L'Angolais Pedro Godinho a été nommé vendredi membre de la Commission de législation et de gouvernance de l'Association des Comités nationaux olympiques d'Afrique (ACNOA).

Selon une note du Comité olympique angolais (COA), lors de l'Assemblée de l'ACNOA qui se tient à Abuja, au Nigeria, l'ancienne internationale angolaise de handball Marcelina Kiala a également été nommée membre de la Commission de l'égalité des genres de l'ACNOA.

Le document souligne que ces deux nominations constituent une reconnaissance de leurs parcours exemplaires, de leur engagement constant en faveur du sport ainsi que de la confiance placée par l'ACNOA dans leur vaste expérience pour contribuer au développement du Mouvement olympique sur l'ensemble du continent africain.

L'ACNOA (Association des Comités nationaux olympiques d'Afrique), également connue sous son sigle anglais ANOCA, est l'organisation internationale qui regroupe les 54 comités olympiques nationaux du continent africain.

Basée à Abuja, au Nigeria, elle oeuvre à la promotion des valeurs olympiques, au soutien des athlètes de haut niveau et à l'organisation de manifestations multisports.

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