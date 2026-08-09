Angola: Le Wiliete échoue en demi-finales du championnat national féminin

Luanda — Le Wiliete de Benguela n'a pas réussi à se qualifier pour les demi-finales du Championnat national de football féminin, malgré sa victoire, samedi, face au Sagrada Esperança (3-1), lors de la dernière journée de la phase de groupes.

L'équipe de Benguela a terminé à la troisième place du groupe B, avec neuf points, derrière le 4 de Junho de Huambo, deuxième avec 12 points, et le 1er d'Agosto, leader avec également 12 points et un match en moins.

Lors de la dernière rencontre de cette phase, disputée au stade de Catetão, à Luanda, le Wiliete s'est imposé grâce aux buts de Russa, à la 7e minute, et de Stranguay, auteure d'un doublé (66e et 71e).

Mega a inscrit, à la 69e minute, le but d'honneur de Sagrada Esperança, qui a terminé la phase de groupes à la quatrième place, avec trois points.

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Dans l'autre rencontre du groupe, le 4 de Junho de Huambo a battu les Galácticas FC de Benguela (1-0), confirmant ainsi sa qualification pour les demi-finales.

Déjà qualifié pour les demi-finales, le 1er d'Agosto clôturera la phase de groupes face aux Gloriosos de la Huíla, à 15h00, également au stade de Catetão.

Les demi-finales, programmées lundi, opposeront le 1er d'Agosto au Malanje Sport Clube à 10h00, au stade de Catetão, tandis que le Petro de Luanda affrontera le 4 de Junho de Huambo à 15h00, au stade França Ndalu.