Angola: Le Sagrada Esperança se qualifie pour la finale de la Coupe de l'Amitié

Benguela — Le Sagrada Esperança s'est qualifié vendredi pour la finale de la 5e édition de la Coupe de l'Amitié de football, en battant le Wiliete de Benguela (6-5) aux tirs au but.

Le temps réglementaire de la rencontre, disputée au stade national d'Ombaka, s'est achevé sur un score de parité (1-1).

Dans une rencontre équilibrée, marquée par une lutte intense au milieu de terrain, les deux équipes ont cherché à prendre le contrôle du jeu, le Wiliete se montrant toutefois plus efficace en première période.

L'équipe de Benguela a ouvert le score à la 41e minute par l'intermédiaire de Bito, conservant son avantage minimal jusqu'à la pause.

En seconde période, le Sagrada Esperança a réagi et est parvenu à égaliser, contraignant ainsi les deux équipes à se départager aux tirs au but.

Lors de la séance de tirs au but, le Sagrada Esperança s'est montré plus efficace, Alexandre, Gogoró, Messias, Tobias et Jorge ayant transformé leurs tentatives.

Côté Wiliete, Ning, Nelo, Mule, Janderson et Gibelé ont également transformé leurs tirs.

La finale de la 5e édition de la Coupe de l'Amitié se disputera dimanche prochain (9) entre le 1er de Agosto et le Sagrada Esperança.