Angola: Trois boxeurs de l'Interclube se qualifient pour les demi-finales du championnat national

Luanda — Les boxeurs Noel Conde, Gilson Gonçalves et Nuno Ribeiro, de l'Interclube, se sont qualifiés vendredi pour les demi-finales du Championnat national de boxe.

La journée, disputée au pavillon annexe de la Cidadela, a été marquée par 24 combats des quarts de finale. Dans la catégorie des 50 kg, Manuel Soma et Domingos Sampaio, tous deux de l'Electro do Lobito, ont également obtenu leur qualification.

Les cinq boxeurs précités ont pris le dessus sur leurs adversaires respectifs, à savoir João Pesela, du Clube Njila, Martins Gomes, de l'Inter de la Huíla, Mardoqueu Makiesse, du Jefo Sport, Bernardo Vieira, de l'ENDE du Lobito, et Manuel Kito, du Mavinga. La finale masculine se disputera dimanche (9).

Chez les dames, dont la compétition s'achèvera samedi, les demi-finales ont également eu lieu. La tenante du titre dans la catégorie des 60 kg, Maria Liberal, du club La-Finca, s'est qualifiée pour la finale.

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Maria Liberal a bénéficié de l'abandon, dès la première reprise, de son adversaire Lodia Esdra, du club Diabo.

Se sont également qualifiées pour les finales Lóide Pinto, de l'Interclube, dans la catégorie des 60 kg, ainsi que Leonela Francisco, du La-Finca, et Rosa Prudente, de l'Interclube, dans la catégorie des 70 kg. Elles ont respectivement éliminé Sara Fernando (Interclube) et Lohinha João (Clube Rosefil).

La compétition réunit 195 athlètes, dont 23 femmes, issus de 45 clubs représentant 11 provinces.